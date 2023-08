Marcar todos no grupo do WhatsApp ao mesmo tempo é um procedimento que muitos usuários do mensageiro gostariam de aprender. Os grupos do WhatsApp são bastante úteis para conversar com um grande número de pessoas simultaneamente. A ferramenta do aplicativo de mensagem é uma das mais usadas no dia a dia, seja para trocar ideia com família e amigos, estreitar laços profissionais, divulgar produtos, se conectar a uma comunidade, entre outros.

No entanto, muitas vezes, é difícil manter todos do grupo informados. Afinal, muitos participantes optam por silenciar os chats e acabam perdendo mensagens importantes. Para evitar esse problema, o ideal é marcar todos os membros do grupo em uma mensagem. Dessa forma, os usuários recebem notificações individuais, mesmo que o grupo esteja silenciado. Veja, no tutorial a seguir, como marcar todos no grupo do WhatsApp.

Tutorial explica como marcar todos em membros de um grupo do WhatsApp — Foto: Getty Images/SOPA Images

1. É possível marcar todos de um grupo de forma automática?

O WhatsApp ainda não disponibilizou uma maneira de marcar todos os participantes de um grupo de forma automática. Diferentemente de outros aplicativos de mensagem, que utilizam comandos simples para notificar todos os membros de uma só vez – como @todos ou @aqui –, o WhatsApp ainda não permite essa interação. Até o momento, essa marcação precisa ser feita manualmente.

2. Como marcar todos no grupo do WhatsApp no Android

Passo 1. Abra o aplicativo do WhatsApp e selecione um grupo;

Escolha o grupo no qual deseja marcar pessoas no WhatsApp — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 2. Clique no local indicado para escrever a mensagem e digite “@”. Uma lista com todos os participantes do grupo irá abrir. Depois, basta selecionar a pessoa que deseja marcar clicando no nome ou número.

Ao digitar "@" no local de mensagem, é possível ver todos os membros do grupo no WhatsApp — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 3. Para marcar todos do grupo, repita o processo selecionando o nome de cada participante individualmente. Depois, escreva a mensagem e clique em enviar.

Marque todos os participantes de forma individual no WhatsApp — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

3. Como marcar todos no grupo do WhatsApp no iPhone

Abra o aplicativo do WhatsApp e selecione um grupo; Clique no campo para escrever mensagens e digite “@”; Uma lista com todos os participantes do grupo irá aparecer; Em seguida, selecione o nome pessoa que deseja marcar; Repita o processo selecionando o nome de cada participante para marcar todos do grupo; Por fim, escreva a mensagem e clique em enviar.

Recurso para marcar contatos em uma conversa de um grupo do WhatsApp para iPhone — Foto: Reprodução/Marvin Costa

4. Como marcar todos no grupo do WhatsApp Web

Passo 1. Abra o WhatsApp Web e selecione um grupo;

Escolha um grupo para marcar pessoas no WhatsApp Web — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 2. Clique no campo de escrever mensagens e digite “@”. Uma lista com todos os participantes do grupo irá abrir. Depois, basta selecionar a pessoa que deseja marcar clicando no nome ou número.

Digita @ no campo de texto e selecione a pessoa que deseja marcar no WhatsApp — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 3. Para marcar todos do grupo, repita o processo selecionando o nome de cada participante individualmente. Depois, escreva a mensagem e clique em enviar.

Marque todos os membros do grupo e digite a mensagem de deseja enviar no WhatsApp — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

5. Por que não consigo mencionar todos de uma vez?

O WhatsApp ainda não disponibilizou um atalho que permite que usuários marquem todos os membros do grupo de uma só vez. A única forma de fazer isso é citando cada participante digitando “@” e, em seguida, selecionando o nome ou número do contato que aparece na lista de membros.

6. Os participantes podem ver que mencionei todos do grupo?

Pessoas que são marcadas em um grupo recebem uma notificação alertando que foram mencionadas diretamente. Isso ocorre mesmo que o usuário tenha silenciado o grupo. Todos os outros membros também conseguirão visualizar que os participantes foram marcados ao entrarem na conversa. Os nomes aparecerão da forma que foram salvos na lista de contatos de cada aparelho.

Saiba tudo sobre grupos no WhatsApp — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

7. É possível desativar a menção em grupos?

Receber notificações de grupos e conversas individuais pode se tornar um grande inconveniente, com o celular vibrando a cada segundo indicando uma nova mensagem. A única maneira de evitar esse problema é silenciando um grupo. Para isso, siga o passo a passo abaixo:

Abra o grupo que deseja silenciar; Clique nos três pontinhos que ficam no canto direito, ao lado do nome; Depois, selecione a opção “Silenciar notificações”.

É possível silenciar um grupo por um período determinado (8 horas ou 1 semana) ou para sempre. Vale ressaltar que uma notificação será enviada caso o usuário seja marcado diretamente, já que não é possível impedir que outros membros façam essa menção.

Com informações de TedraSoft e WhatsApp.

