Como mudar a voz do Waze no iPhone e no Android

Saber como mudar a voz do Waze é importante na hora de trocar o idioma para português ou até se o usuário quiser personalizar o áudio no aplicativo de navegação GPS para Android e iPhone ( iOS ). Por padrão, o app traz as gravações em português do Brasil na voz feminina (Alessandra) e masculina (Mario). No entanto, o usuário pode gravar a própria voz e realizar alguns ajustes, como manter apenas os alertas ligados ou desativar completamente o som do aplicativo.

O guia a seguir mostra como mudar a voz do Waze no iPhone, mas os passos são os mesmos em celulares Android. Confira como fazer a mudança no seu smartphone para escolher outras locuções e outros idiomas. Veja também mais dicas importantes sobre o tema:

Como mudar a voz do Waze para português Como gravar uma voz no Waze Vozes de famosos disponíveis no Waze Como mudar o tipo de alerta que a voz do Waze fala

1. Como mudar a voz do Waze para português

No Brasil, as vozes que já vêm pré-definidas no aplicativo são duas: Alessandra é a voz feminina, que indica o nome das ruas e oferece instruções mais completas, enquanto Mario é a voz masculina com indicações mais resumidas.

Todavia, o usuário que quiser alterar pode escolher uma entre diversas vozes, com idiomas que vão do Português ao Japonês e até mesmo áudios divertidos. Aqueles que gostam de personalizar ainda mais podem gravar a própria voz ou de um amigo. Veja abaixo como fazer a mudança:

Passo 1. Acesse as configurações do Waze. Para isso, vá no menu localizado no canto superior esquerdo. Em seguida, clique na opção "Definições"/"Configurações";

Passo 2. Na tela de configurações, toque em "Voz e som" (ou apenas "Som") e, em seguida, abra "Voz Waze";

Passo 3. Você pode alterar a voz padrão do aplicativo, incluindo diversos idiomas. Para isso, role a página até encontrar o idioma desejado. Em português do Brasil, estão disponíveis diversas vozes masculinas e femininas. Clique naquela que deseja utilizar e ela será aplicada, como demonstra o check azul.

2. Como gravar uma voz no Waze

Os usuários que desejam deixar o aplicativo totalmente personalizado, podem gravar a própria voz ou a de amigos dentro do app. O processo é simples, mas trabalhoso, visto que será preciso gravar os inúmeros comandos que são usados durante as rotas. O passo a passo começa da mesma forma que o anterior, mas vai para outro caminho a partir do menu "Voz Waze". Veja a seguir.

Vá no menu sanduíche localizado no canto superior esquerdo. Em seguida, clique na opção "Definições"/"Configurações"; Na tela de configurações, toque em "Voz e som" e, em seguida, abra a opção "Voz Waze"; Agora, toque em "Gravar nova voz", em seguida confirme o alerta de segurança que explica que as gravações devem ser claras no botão "Entendi". Aceite que o Waze tenha acesso ao microfone (caso ainda não tenha feito esta configuração no seu celular); O app vai abrir uma página com uma grande lista de comandos. Pressione o botão de gravação e fale o comando indicado. Note que o tempo máximo para cada frase é de seis segundos. Você pode alterar o nome da gravação, na parte superior da tela; Após gravar os comandos desejados, toque em "Salve". Voltando à tela anterior, você pode editar a gravação ou compartilhá-la com seus amigos.

3. Vozes de famosos disponíveis no Waze

Muitos famosos e personagens já viraram locutores do Waze. O próprio app traz áudios comemorativos que tenham relação com a época do ano, lançamento de filmes ou até alguém que está bombando nas redes sociais. As locuções trazem frases típicas que fazem lembrar da pessoa, jeito de falar e até tom de voz personalizado. Veja abaixo alguns nomes que já foram homenageados:

Luva de Pedreiro

Gil do Vigor

Batman e Charada

Milton Cunha

MC Fioti

Christina Aguilera

Sid, A Era do Gelo

Fábio Porchat

Arnold Schwarzenegger

Alguns imitadores também conseguem gravar as vozes de outras personalidades e compartilhar na internet para mais usuários.

4. Como mudar o tipo de alerta que a voz do Waze fala

Há quem goste de informações detalhadas, com nomes de ruas, quantos metros faltam para fazer a conversão etc, mas há aqueles que preferem a rota mais resumida. Por isso, o Waze disponibiliza algumas escolhas para o usuário. Dentro do menu "Voz e Som" é possível selecionar entre três opções:

"Desligado": o app não emite nenhum tipo de som e o usuário será guiado apenas pela imagem do mapa.

"Só Alertas": o app não dá indicações da rota, apenas informa ocorrências no trajeto, como radar, acidente, obras etc.

"Ligado": o aplicativo traz todas as informações disponíveis na voz que for escolhida, lembrando que algumas vozes trazem os nomes das ruas e outras vão dizer apenas as conversões necessárias, como "virar à direita".

