Como mudar ícone dos apps no Android e personalizar a aparência

Mudar os ícones de apps do Android é possível de diversas maneiras. A mais simples é pelo aplicativo Galaxy Themes, nativo dos celulares da Samsung. A ferramenta conta com diversos pacotes de temas e ícones que dão uma cara nova ao sistema do Google. Grande parte do conteúdo é pago, mas existem várias opções gratuitas. Outras formas de mudar a aparência dos apps é através de aplicativos terceiros, como o X Icon Changer, ou até com o uso de launchers.