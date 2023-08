Como mudar o fundo de uma foto pelo celular? Esses apps vão ajudar

Mudar o fundo de uma foto pelo celular é possível através dos aplicativos PhotoRoom e PicsArt , ambos disponíveis para dispositivos Android e iPhone ( iOS ). O procedimento é simples e permite que usuários façam a sobreposição de alguma imagem de interesse em um novo plano de fundo com poucos passos. A ação é útil para retirar algum elemento indesejado da imagem, ou mesmo para inseri-la em um novo contexto. O background para a realização da montagem pode ser escolhido entre as diversas opções disponibilizadas gratuitamente pelo app Pinterest , por exemplo. A seguir, confira o tutorial ilustrado para você fazer a edição de troca de fundo de fotos perfeita.

PicsArt pode ser usado para mudar o fundo de uma foto pelo celular — Foto: Marvin Costa/TechTudo

Como mudar o fundo de uma foto pelo celular

Passo 1. Inicialmente, é preciso fazer a busca por um fundo para adicionar a foto. Nesse tutorial, o app escolhido foi o Pinterest. Com a aplicação aberta, clique no ícone de lupa, localizado no canto inferior direito da tela. Depois, faça a busca de um fundo relacionado ao tema da sua foto.

Busca por planos de fundo no aplicativo Pinterest — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 2. Após escolher o fundo, clique nele e pressione os três pontinhos horizontais localizados no canto superior do app. Em seguida, clique na opção “Baixar imagem”, que o modelo será salvo na galeria do dispositivo automaticamente.

Salvamento de arquivos do aplicativo Pinterest na galeria do dispositivo — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 3. Depois de realizar a ação, será preciso remover o fundo da foto. Para isso, abra o aplicativo PhotoRoom e clique na opção “+ Começar com foto”, que se encontra na parte inferior dele. Na nova aba aberta, pressione a opção “Rolo de Câmera” para escolher a foto desejada.

Seleção de fotos da galeria do celular para edição no aplicativo PhotoRoom — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 4. O fundo da imagem será removido automaticamente. Na sequência, clique na opção “Transparente” e, depois, no ícone em roxo na parte superior direita da tela. Salve a foto na galeria do dispositivo pressionando a opção “Salvar Imagem”.

Remoção de plano de fundo de fotos e salvamento no aplicativo PhotoRoom — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 5. Para iniciar a montagem, será necessário abrir o PicsArt e clicar no ícone de +, localizado na parte inferior do app. Adicione, em seguida, o fundo escolhido, clicando sobre ele e depois em “OK”.

Importação de arquivos da galeria do dispositivo para o aplicativo PicsArt — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 6. Na tela que se abrirá, toque no campo “Foto”, logo abaixo na tela, e selecione a foto com o fundo já removido com um toque em “OK”. O usuário poderá escolher a posição que melhor desejar para posicionar a foto.

Adição de foto à plano de fundo no aplicativo PicsArt — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 7. Para finalizar o arquivo editado, basta clicar no campo “Aplicar” e, na tela seguinte, em “Salvar”, que a foto será salva na galeria do dispositivo.

Salvamento de arquivo de imagem no aplicativo PicsArt — Foto: Reprodução/Gisele Souza

