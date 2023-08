Como mudar o nome no Tinder através do Facebook ou do nome de usuário

A dúvida "como mudar o nome no Tinder ?" é comum entre os usuários da plataforma. Seja por arrependimento ou para tentar tornar o perfil mais atrativo, muitos desejam modificar esta informação na rede social. Alterar o nome de usuário é possível de forma nativa, dentro das configurações do app para iPhone ( iOS ) e celulares Android . Já quem deseja mudar o nome que é exibido para outros usuários dentro do Tinder pode recorrer a duas alternativas.

A primeira é indicada para aqueles que tenham criado a conta atrelada ao Facebook, assim, ao mexer no nome da rede social, a informação também muda dentro do app. A segunda é mais drástica, e requer que o usuário apague a conta atual e crie uma nova, com o nome que deseja. Isso porque o nome e a idade exibidas no perfil são duas informações que não podem ser mudadas no Tinder, uma vez feito o cadastro, elas permanecerão as mesmas.

Abaixo, o TechTudo mostra três formas diferentes para mudar o nome no Tinder. Veja os tópicos que serão abordados:

Como mudar o nome de usuário no Tinder Como mudar o nome no perfil do Tinder pelo Facebook Como excluir a conta do Tinder para começar o perfil do zero

1. Como mudar o nome de usuário no Tinder

A função do Tinder onde você insere um "nome de usuário", que é formado por um @ seguido do nome escolhido, permite personalizar um endereço próprio para o seu perfil. Assim, você pode compartilhar a sua página com outras pessoas, incluindo aquelas que não tenham conta no app de relacionamento. Caso queira mudar este nome, os passos são simples:

Passo 1. Abra o Tinder e toque sobre o ícone de avatar no canto superior esquerdo da tela. Em seguida, acesse "Configurações";

Passo 2. Acesse a opção "Nome de usuário". Nesse momento, será necessário apagar o nome atual. Para isso, toque no botão "Deletar";

Passo 3. No campo indicado, digite o novo nome de usuário. Para salvar a alteração, toque no botão "Confirmar". Feito isso, basta sair da página que a mudança já terá sido feita;

Passo 4. Para enviar o endereço do seu perfil no Tinder para outras pessoas, toque sobre o botão "Compartilhar minha URL" e escolha como enviará a URL.

2. Como mudar o nome no perfil do Tinder pelo Facebook

O Tinder não permite alterar nem o nome nem a idade exibidas no perfil do app. Uma vez que o usuário preenche o cadastro, essas informações ficam inalteráveis. Sendo assim, quem fizer o perfil do Tinder usando o cadastro do Facebook possui uma alternativa: basta alterar o nome na rede social, como mostra este tutorial, para que o perfil do app de relacionamento também mude.

É importante lembrar que a troca de nome no Tinder é automática, mas não reflete de forma instantânea. O usuário precisa esperar até 24 horas para visualizar a mudança. Veja a seguir como mudar o nome no Facebook para que a alteração seja feita também no app de encontros:

Abra o aplicativo do Facebook e toque nas três listras para abrir o menu. Desça a tela, abra a seção “Configurações e privacidade” e selecione “Configurações”; Agora, toque na opção “Informações pessoais”. Em seguida, selecione “Nome”; Digite o novo nome e sobrenome nos campos indicados e toque em “Conferir alteração”; Confira o nome informado, digite sua senha e confirme a mudança no botão “Salvar alterações”.

3. Como excluir a conta do Tinder para começar o perfil do zero

A medida mais drástica é a exclusão da conta do Tinder em alguns passos simples. Depois de apagar o perfil atual, você pode iniciar um cadastro do zero e incluir as informações que desejar. Veja abaixo como apagar sua conta:

Abra o Tinder e toque no botão localizado no canto superior esquerdo da tela, que deve ser representado por uma roldana, ou deslize a tela para esquerda; Em seguida, selecione o botão “Configurações”; Deslize a tela até o fim e pressione “Apagar conta”; Por fim, toque novamente em “Apagar conta” para confirmar a ação.

