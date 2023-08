Como mudar o WhatsApp para conta comercial (WhatsApp Business)

Transformar o WhatsApp em conta comercial no WhatsApp Business é uma tarefa simples. O histórico de conversas pode ser importado usando o recurso de backup do Google Drive ou iCloud . Dessa forma, o usuário pode aproveitar as vantagens da versão Business do aplicativo sem perder nenhuma mensagem. No entanto, caso decida voltar à versão tradicional do mensageiro, o histórico não poderá ser mantido – veja como mudar a conta comercial para pessoal e sair do WhatsApp Business . Além disso, o número pode ser usado em apenas um dos apps.

No tutorial a seguir, confira como mudar o WhatsApp da sua empresa para conta comercial, com o objetivo de aproveitar as vantagens do WhatsApp Business. O procedimento foi realizado em um celular com Android, mas as dicas também valem para iPhone (iOS).

Como transformar o WhatsApp em conta comercial (Business) — Foto: Raquel Freire/TechTudo

1. Como mudar o WhatsApp para conta comercial no Android e iPhone

Passo 1. Caso queira manter as suas conversas, você deve fazer ou atualizar o backup. Veja como fazer backup do WhatsApp no Android, iPhone (iOS) e PC. Para isso, acesse as configurações do WhatsApp. No Android, basta clicar nos três pontinhos no lado superior à direita do app. Já no iPhone a opção está localizada no menu inferior, à direita;

Acesse as configurações do WhatsApp — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 2. Em seguida, toque em "Conversas" e abra "Backup de conversas", no Android ou iPhone;

Abra as configurações de backup no WhatsApp Business — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 3. Toque em "Fazer backup" e aguarde até que o WhatsApp envie o backup das suas conversas para o Google Drive ou iCloud;

Atualize ou crie um backup do Google Drive no WhatsApp Business — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 4. Agora, abra o WhatsApp Business e toque em "Concordar e continuar". Depois, digite o telefone da sua empresa com o DDD e clique em "Avançar";

Configurando conta comercial do WhatsApp — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 5. Uma mensagem de confirmação informará que o número está atualmente cadastrado no WhatsApp e será transferido para o WhatsApp Business. Toque em "Continuar" e digite o código de confirmação recebido por mensagem SMS;

Confirme o número de telefone no WhatsApp Business — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 6. O app, então, solicitará acesso aos seus arquivos e contatos. Toque em "Continuar" e "Permitir" para autorizar;

Permita que o app acesse seus contatos e arquivos no WhatsApp Business — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 7. A opção para restaurar o backup das conversas será exibida. Neste caso, toque em "Restaurar" e aguarde até que os arquivos sejam baixados do Google Drive ou iCloud. Quando terminar, clique em "Avançar";

Restaurando backup das conversas no WhatsApp Business — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 6. Digite o nome da sua empresa e selecione a categoria. Caso queira, adicione uma foto de perfil tocando sobre o ícone da câmera. Por fim, selecione "Avançar" para finalizar a configuração e acessar a tela de conversas.

Finalizando configuração do WhatsApp Business — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Pronto! Aproveite as dicas para converter o número da sua empresa em uma conta comercial do WhatsApp Business.

2. O que é WhatsApp Business e como funciona?

O WhatsApp Business é uma versão do aplicativo de mensagens WhatsApp desenvolvida especialmente para atender às necessidades das empresas. O app oferece uma série de ferramentas adicionais que tendem facilitar a comunicação entre empresas e clientes, a fim de torná-la mais eficiente e profissional.

Uma das principais características do WhatsApp Business é a possibilidade de criar um perfil empresarial, onde as empresas podem inserir informações relevantes, como o nome comercial, a categoria do negócio, o endereço e o horário de funcionamento. O WhatsApp Business também permite o uso de mensagens automatizadas, como saudações automáticas para os clientes quando eles iniciam uma conversa ou mensagens de ausência quando a empresa não está disponível.

O que é e para que serve o WhatsApp Business? — Foto: Gisele Souza/TechTudo

3. Quais as vantagens de usar o WhatsApp Business?

A seguir, confira algumas das principais vantagens de usar o WhatsApp Business no celular Android ou iPhone (iOS) e PC (WhatsApp Web):

