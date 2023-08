Como passar os contatos do Android para o iPhone

Atualmente, passar contatos do Android para iPhone ( iOS ) é uma tarefa fácil de ser feita pela sincronização das contas do Google . O recurso é uma alternativa para pessoas que estão mudando de celular ou que simplesmente querem compartilhar números entre dois smartphones. Vale indicar que a função precisa ser ativada no Android e confirmada no iPhone .

Outra alternativa é importar o arquivo vCard pelo navegador para inseri-lo no iCloud. Antes de transferir contatos do Android para iPhone identifique quais contas da Apple e do Google estão logadas nos dois aparelhos, para que os dados sejam importados corretamente.

Tutorial mostra como passar contatos do Android para o iPhone usando o Contatos do Google e o iCloud — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

O procedimento pode ser feito direto pelas configurações do celular Android e confirmado no iPhone, mas também é possível usar o navegador para sincronizar os dados. Veja no índice abaixo os tópicos que serão abordados:

Como sincronizar a agenda de contatos do Android com a conta do Google Como ativar a sincronização da agenda de contatos do Google no iPhone Como passar contatos do Android para iPhone com um aquivo vCard

1. Como sincronizar a agenda de contatos do Android com a conta do Google

O primeiro passo é se certificar de que os contatos do seu aparelho Android estão sincronizados com a sua conta do Google na nuvem. Para isso, veja o tutorial a seguir:

​​Abra as "Configurações" do celular Android; Acesse "Contas e Backup" e, em seguida, "Gerenciar Contas"; Na lista que será mostrada, clique sobre a conta do Google onde estão salvos os contatos da agenda; Toque em "Sincronizar a conta"; Escolha a opção "Contatos" para sincronizá-los em nuvem.

Sincronizar contatos do Android na nuvem do Google — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim

2. Como ativar a sincronização da agenda de contatos do Google no iPhone

Após ter sincronizado os contatos que estão no aparelho Android com a nuvem do Google, o próximo passo será a ativação desta opção no iPhone. Veja como:

Abra os "Ajustes" do iPhone e clique em "Contatos"; Aperte na opção "Contas". Em seguida, toque na conta do Google utilizada no Android; Se a conta desejada não aparecer na lista, toque em "Adicionar Conta" e siga os passos para adicionar a conta do Google que você utiliza no smartphone Android; Ative a opção "Contatos" para baixar a agenda no iPhone.

Ativar a sincronização da agenda de contatos do Google no iPhone — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim

3. Como passar contatos do Android para iPhone com um aquivo vCard

Passo 1. Acesse, pelo celular Android, o serviço Contatos do Google (https://contacts.google.com/) e toque em seu nome de usuário. Se ainda não estiver logado, use seus dados de acesso do Google para entrar. Em seguida, mantenha ativada a opção "Contatos" no menu de "Sincronização". Isso garantirá que seus contatos do Android fiquem salvos na nuvem;

Como transferir contatos do Android para iPhone: imagem mostra processo para ativar sincronização de contatos — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 2. Acesse, pelo computador, o Contatos do Google (https://contacts.google.com/) e toque sobre a opção "Exportar". Certifique-se de que está logado na mesma conta que fez o processo de sincronização no celular;

Ação mostra como exportar contato do Android para o iPhone com o serviço Contatos do Google — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 3. Selecione a opção "vCard (dos contatos do iOS)" e clique em "Exportar". Salve o arquivo em um local que possa encontrar com facilidade;

Ação mostra como baixar um VCard para importar contatos do Android para o iPhone — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 4. Acesse o iCloud pelo computador (https://www.icloud.com/) usando o mesmo ID da Apple que está sincronizado em seu iPhone. Nas opções iniciais, toque sobre "Contatos";

Ação para acessar a opção de contatos do iPhone na nuvem do iCloud — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 5. Selecione o ícone de engrenagem (menu de configurações), no canto inferior esquerdo da tela, e escolha a opção "Importar vCard";

Ação para importar contatos para o iCloud usando um vCard — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Passo 6. Selecione o arquivo vCard que baixou do Google anteriormente e toque em "Abrir". Feito isso, os contatos do Android serão sincronizados com o iPhone.

Ação mostra como abrir vCard baixado e importar contatos do Android para iPhone — Foto: Reprodução/Marvin Costa

Veja também: 6 funções básicas do iPhone que todo usuário deveria saber fazer no iOS