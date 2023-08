Como postar foto no Instagram: guia definitivo mostra todas as formas

Postar foto no Instagram é possível de diversas formas, pelo aplicativo para celulares Android e iPhone ( iOS ), ou no computador pela versão web para navegador. As fotos podem ser publicadas permanentemente no Feed ou como Story, que some após 24 horas, e alguns recursos ajudam a aprimorar as postagens. É possível postar uma foto inteira, combinar a imagem com uma música, montar um carrossel com várias fotos e mais.

2 de 21 Tutorial ensina como postar foto no Instagram — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Tutorial ensina como postar foto no Instagram — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Por que minha conta do Instagram não atualiza? Confira no Fórum do TechTudo

Apesar de ser um processo simples, a plataforma vem criado novas alternativas para postar conteúdo. Por isso, o guia do TechTudo abaixo traz tutoriais descomplicados com todas as formas de postar e muitas dúvidas sobre o assunto. Veja no índice:

Como postar foto no Story pelo celular Como postar foto no Feed pelo celular Como postar foto no Story pelo computador Como postar foto no Feed pelo computador Como postar uma foto inteira no Instagram Como postar foto com música pelo celular Como postar várias fotos no Feed ou no Story O que acontece se eu apagar uma foto no Instagram?

1. Como postar foto no Story pelo celular

O Story é representado pela barra na parte superior do Feed, onde aparecem as fotos de perfil de vários amigos. Este tipo de postagem some após 24 horas, mas o próprio usuário pode encontrar as suas publicações nos itens arquivados.

Passo 1. Com o Instagram aberto no seu feed, vá até o ícone de + localizado na sua foto de perfil, como mostra a imagem abaixo. Apesar de existir outro caminho (que será explicado no tutorial de postagem no Feed), esse é o mais simples para postar fotos no Story. Na próxima janela, escolha se deseja postar uma foto direto da câmera do celular (ícone de câmera), ou selecione alguma imagem da galeria;

3 de 21 Primeiro passo para postar foto no Instagram pelo Story — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim Primeiro passo para postar foto no Instagram pelo Story — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim

Passo 2. Neste exemplo, usamos a câmera do celular. Enquadre o objeto desejado e clique na bola branca para captar a imagem. A foto ficará fixa na tela (o mesmo vai acontecer caso você escolha uma imagem na galeria). Neste ponto, será possível adicionar inúmeros recursos sobre a imagem, como texto, figurinhas, efeitos e até músicas. Para abrir o menu completo de edição, arraste a tela pra cima;

4 de 21 Passo 2 para postar foto no Story — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim Passo 2 para postar foto no Story — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim

Passo 3. Para adicionar uma música ao seu Story, selecione o botão "Música". Em seguida, escolha a música que deseja;

5 de 21 Passo 3 para postar foto no Story do Instagram — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim Passo 3 para postar foto no Story do Instagram — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim

Passo 4. Outra possibilidade é incluir um GIF (figurinha em movimento). Após terminar as edições na sua foto e ajustar os itens desejados sobre a imagem, chegou a hora de postar. Para isso, na parte inferior da tela, selecione se deseja incluir no "Seu Story"/"A tua história" (todos os seus seguidores podem ver e, se o perfil for público, qualquer pessoa pode visualizar), ou postar apenas nos "Melhores Amigos"/"Amigos Chegados" (nesta opção, somente uma lista selecionada de melhores amigos pode ver o conteúdo). Alguns perfis mais atualizados já oferecem a opção de postar nos chamados "Perfis de grupos", onde o usuário pode criar grupos com determinados amigos.

6 de 21 Passo 4 para postar uma foto no Story — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim Passo 4 para postar uma foto no Story — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim

2. Como postar foto no Feed pelo celular

Outra possibilidade é postar as fotos de forma permanente no Feed. Assim, as imagens estarão lá para que as outras pessoas vejam e só somem caso o usuário decida apagar uma postagem.

Passo 1. Com seu feed aberto, clique no ícone de + que aparece no centro do menu na parte inferior da tela. Em seguida, certifique-se de que esteja selecionado "Publicação" (como mostra a imagem abaixo). Neste ponto é possível escolher postar no Feed (Publicação), no Story/História, um Vídeo do Reels ou até enviar uma mensagem direta (Direto). Com a opção correta selecionada, escolha uma imagem da galeria ou selecione o ícone de câmera para registrar a foto naquele momento;

7 de 21 Passo 1 para postar foto no Feed do Instagram — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim Passo 1 para postar foto no Feed do Instagram — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim

Passo 2. Com a foto selecionada, o Instagram permite fazer edições, aplicar filtros, mexer nas cores e até incluir música. Faça todas as mudanças desejadas e, quando terminar, clique em "Seguinte". A próxima página é o local onde você vai inserir uma legenda, além de identificar as pessoas que estiverem na foto, incluir o local onde foi tirada e mais opções. Não é preciso preencher todos os campos, apenas aqueles que você desejar. Feito isso, clique em "Compartilhar"/"Partilhar" e a foto será postada no seu Feed.

8 de 21 Passo 2 para postar foto no Feed do Instagram — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim Passo 2 para postar foto no Feed do Instagram — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim

3. Como postar foto no Story pelo computador

O Instagram permite fazer stories usando o navegador do celular. Ou seja, sem ter o aplicativo instalado no smartphone. A rede social ainda não liberou esse recurso pelo browser do PC, porém, com um truque simples, é possível simular que o usuário está acessando a plataforma pelo celular. Para isso, basta usar as ferramentas de desenvolvedor do Google Chrome ou de outro navegador, sem precisar instalar nada no navegador.

Passo 1. No Chrome ou no seu navegador de uso habitual, acesse o site do Instagram e faça login em sua conta. Em seguida, acesse o menu do navegador, clique em "Mais ferramentas" e, depois, em "Ferramentas do desenvolvedor" ou "Ferramentas de Programação";

9 de 21 Abra as ferramentas para desenvolvedores — Foto: Reprodução/Helito Bijora Abra as ferramentas para desenvolvedores — Foto: Reprodução/Helito Bijora

Passo 2. Clique sobre o ícone do celular, à esquerda de "Elements";

10 de 21 Emulando rede social no celular pelo PC — Foto: Reprodução/Helito Bijora Emulando rede social no celular pelo PC — Foto: Reprodução/Helito Bijora

Passo 3. Atualize a página e, após recarregá-la, clique sobre o ícone de câmera ou direto no "+" do Instagram Stories (como mostrado no tutorial para celular);

11 de 21 Atualiza a página e clique sobre o ícone da câmera — Foto: Reprodução/Helito Bijora Atualiza a página e clique sobre o ícone da câmera — Foto: Reprodução/Helito Bijora

Passo 4. Selecione a foto que você quer enviar dentro dos arquivos do computador. Caso a imagem não esteja aparecendo, certifique-se de que a opção "Todos os arquivos" esteja selecionada;

12 de 21 Localize a foto que você quer enviar — Foto: Reprodução/Helito Bijora Localize a foto que você quer enviar — Foto: Reprodução/Helito Bijora

Passo 5. Caso queira, você pode clicar no botão "Aa" para inserir um texto sobre a foto. Outras opções de formatação não estão disponíveis nesta forma de postagem. Por fim, clique em "Adicionar à sua história".

13 de 21 Publicando foto na história do Instagram pelo PC — Foto: Reprodulão/Helito Bijora Publicando foto na história do Instagram pelo PC — Foto: Reprodulão/Helito Bijora

4. Como postar foto no Feed pelo computador

O processo de postar foto no Feed do Instagram pelo computador é muito semelhante ao que é feito no aplicativo para celular, e o tutorial completo do TechTudo ensina todo o passo a passo. A função é nativa, não exige outras ferramentas e "truques", e o processo é simples:

Vá no botão de +, que pode estar localizado ou no menu do lado esquerdo da tela, ou no canto superior direito da tela; Na página que abrir, aperte em "Selecionar do computador"; Será aberto um pop-up para que você escolha a imagem que deseja postar. Selecione a foto; Neste ponto, será possível dar zoom na imagem, dimensioná-la para o formato quadrado ou inteiro e até selecionar mais de uma foto para formar um carrossel. Com estas alterações finalizadas, clique em "Avançar"; Agora, é possível escolher um filtro para aplicar sobre a imagem. Depois, clique em "Avançar"; A página que aparece vai dar a opção de incluir legenda, adicionar localização e mais informações. Preencha o que for necessário e, quando achar que a postagem está pronta, clique em "Compartilhar".

14 de 21 Instagram pelo computador também permite postar fotos de forma nativa — Foto: Guilherme Ramos/TechTudo Instagram pelo computador também permite postar fotos de forma nativa — Foto: Guilherme Ramos/TechTudo

5. Como postar foto inteira no Instagram

É possível postar uma foto inteira direto no aplicativo da rede social, sem precisar de apps terceiros. Mas se o usuário quiser aproveitar programas com mais recursos, o InstaSize e o InShot oferecem várias possibilidades de edição para postar uma foto inteira no Instagram. Abaixo, veja o processo para redimensionar a imagem dentro da própria rede social.

Passo 1. Abra o Instagram e toque no ícone de “+” para publicar uma foto. Então, selecione a imagem desejada na galeria;

15 de 21 Veja como publicar imagem no feed do Instagram — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Veja como publicar imagem no feed do Instagram — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. A foto será aberta em uma pré-visualização. Então, basta tocar no ícone de expandir para colocar a foto inteira no feed;

16 de 21 Instagram permite ajustar imagem para colocar foto inteira no feed de forma nativa — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Instagram permite ajustar imagem para colocar foto inteira no feed de forma nativa — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Toque em “Avançar” e edite a foto como quiser. Por fim, escreva uma legenda e publique no seu feed.

17 de 21 Publique a foto inteira no feed do Instagram — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Publique a foto inteira no feed do Instagram — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

6. Como postar foto com música pelo celular

Para incluir música na postagem de fotos do Instagram, o processo deve ser feito conforme o ensinado nos pontos 1 e 2 do guia. A diferença é que, na parte de edição das fotos, o usuário deve selecionar a opção de incluir uma música.

Em postagens do Feed, a opção de incluir música aparece em dois momentos: na página de edição, onde é possível incluir filtros e mexer nos ajustes da imagem, ou já na página de inserir a legenda e postar. Veja a imagem abaixo:

18 de 21 Ícones para incluir música na foto em postagem no Feed — Foto: Reprodução Raíssa Delphim Ícones para incluir música na foto em postagem no Feed — Foto: Reprodução Raíssa Delphim

No Story, a inclusão da música deve ser feita no menu de edição, que o usuário consegue acessar depois que inseriu a foto. Basta arrastar a tela pra cima para ter acesso ao botão "Música". Escolhida a canção, basta selecionar o melhor ícone e posicioná-lo sobre a imagem.

19 de 21 Incluir música em foto no Story é um passo simples — Foto: Reprodução Raíssa Delphim Incluir música em foto no Story é um passo simples — Foto: Reprodução Raíssa Delphim

7. Como postar várias fotos no Feed ou no Story

O Instagram permite postar até dez mídias (fotos e vídeos) de uma vez no Feed, formando o chamado Carrossel. No Story, também é possível selecionar várias imagens de uma só vez. O recurso é fácil de acessar e também deve ser selecionado durante o processo de postagem.

O ícone é representado por dois quadrados sobrepostos e deve ser selecionado assim que o usuário começar a postagem. Na imagem abaixo, a foto da esquerda representa o ícone no Story, enquanto a da direita mostra o ícone na publicação para o Feed.

20 de 21 O ícone para postar várias fotos é representado por dois quadrados sobrepostos — Foto: Reprodução Raíssa Delphim O ícone para postar várias fotos é representado por dois quadrados sobrepostos — Foto: Reprodução Raíssa Delphim

8. O que acontece se eu apagar uma foto no Instagram?

No Story, se você apagar uma foto ela não poderá mais ser acessada nem mesmo dentro da ferramenta de itens arquivados. É importante lembrar que as histórias do Instagram somem após 24 horas, mas ficam registradas para que o usuário possa relembrar. No entanto, se a mídia for excluída antes deste prazo, ela some pra sempre.

Já no Feed, as fotos excluídas não podem ser vistas nem pelos seguidores, nem pelo próprio usuário. Uma solução menos drástica antes de deletar de vez uma imagem é arquivar a postagem do Instagram, assim é possível ver tudo o que foi arquivado em uma aba a parte, que só aparece para o dono da conta, e é dividida entre "Feed" e "Stories".

21 de 21 Acesse o arquivo de fotos do Instagram — Foto: Reprodução/Helito Beggiora Acesse o arquivo de fotos do Instagram — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Veja também: 3 recursos que o Instagram 'copiou' de outras redes sociais