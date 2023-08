Como postar vídeo no YouTube pelo celular ou computador

Postar vídeo no YouTube é um processo simples, que pode ser feito em poucos passos pelo celular ou no computador. A tarefa é indicada para quem deseja criar um canal público ou até mesmo guardar os vídeos em uma espécie de acervo pessoal dentro do site, colocando as mídias com visualização privada.

A plataforma de vídeos do Google oferece várias possibilidades de edições na versão para desktop, quando o usuário faz o upload de um conteúdo. Já o aplicativo móvel para iPhone (iOS) e Android promete ser mais simples de usar, mas ainda permite pequenas edições no vídeo. É possível, por exemplo, incluir textos, filtros e até trilha sonora.

Postar vídeo no YouTube pelo celular também é uma tarefa simples — Foto: Getty Images

Nas linhas abaixo, descubra todos os passos necessários para publicar um vídeo no YouTube pelo desktop ou pelo app para celular. Veja os tópicos que serão abordados:

Como postar vídeo no YouTube pelo computador Como postar vídeo no YouTube pelo celular É melhor postar um vídeo no YouTube pelo celular ou pelo computador?

1. Como postar vídeo no YouTube pelo computador

Passo 1. Acesse o site do YouTube, faça login na sua conta e clique no botão de câmera localizado no menu superior direito ao lado da sua foto. Em seguida, escolha a opção "Enviar vídeo" (neste passo também é possível começar um ao vivo);

Passo 1 para postar vídeo no YouTube pelo computador — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim

Passo 2. A plataforma permite arrastar os vídeos para a janela de carregamento, ou "Selecionar Arquivos". Ao escolher a segunda opção, o site abre a janela de seleção com os arquivos do seu computador. Escolha o vídeo que deseja publicar;

Passo 2 para postar vídeo no YouTube pelo computador — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim

Passo 3. Enquanto o arquivo é carregado, o YouTube abre uma página onde você deve preencher as informações importantes. Na parte "Detalhes", é possível incluir o "Título", a "Descrição" e outros dados. Ao terminar de preencher, clique em "Próximo". Coloque as informações que desejar também nas abas "Elementos do vídeo" e "Verificações". Para avançar, aperte sempre no botão "Próximo";

Passo 3 para postar vídeo no YouTube pelo computador — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim

Passo 4. Em "Visibilidade" será preciso escolher se seu vídeo será público ou privado, além de outros dados de exibição. Preencha tudo o que julgar necessário e, ao finalizar, clique em "Salvar";

Passo 4 para postar vídeo no YouTube pelo computador — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim

Passo 5. A plataforma vai abrir um pop-up que mostra a evolução do carregamento do vídeo, mas é possível fechá-la que o conteúdo continuará sendo postado. Para isso, clique em "Fechar";

Passo 5 para postar vídeo no YouTube pelo computador — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim

Passo 6. Ao fechar o pop-up anterior, o YouTube abre a página de conteúdos do usuário. Nela, é possível ver o percentual de carregamento do vídeo, além de fazer edições mesmo depois de postado. A ferramenta também mostra informações importantes de desempenho, comentários e mais.



Passo 6 para postar vídeo no YouTube pelo computador — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim

2. Como postar vídeo no YouTube pelo celular

Abra o app do YouTube no seu celular e clique no ícone de "+", localizado no menu inferior; O aplicativo abre outro menu, com as opções de "Criar curto", para usar a câmera do smartphone e gravar na hora; "Carregar vídeo", para fazer upload de um arquivo; "Iniciar stream", para começar um vídeo ao vivo; e "Criar publicação", para aqueles que desejam fazer publicações e interagir com a comunidade dentro do YouTube. Escolha a opção "Carregar vídeo"; Conceda as permissões para que o YouTube possa acessar fotos e vídeos do seu dispositivo; Em seguida, a plataforma vai abrir uma galeria com os vídeos do seu celular. Escolha o que você deseja publicar; A nova página mostra uma linha do tempo simplificada com a duração do vídeo. É possível reduzir e escolher um novo ponto de início e de fim mexendo nas bordas brancas. Quando terminar de ajustar, clique em "Seguinte"; Neste ponto, será aberta uma página para a edição do seu vídeo. Com o app, é possível incluir som/música, texto sobre a imagem, voz, cronologia e filtros; A página antes da publicação é onde você vai adicionar as informações do vídeo. Preencha com "Título" e selecione as opções de visibilidade, localização, público etc. Ao terminar, clique em "Carregar vídeo".

Postar vídeo no YouTube pelo celular requer alguns passos simples — Foto: Reprodução/Raíssa Delphim

3. É melhor postar um vídeo no YouTube pelo celular ou pelo computador?

Depende da intenção do usuário. Isso porque a ferramenta de upload para computadores é bem mais completa do que a oferecida na versão mobile. No PC, é possível ajustar detalhes, que não estão disponíveis na ferramenta de upload do aplicativo (que podem não ser alterados depois).

Sendo assim, publicar vídeos no YouTube pelo computador deve interessar aos usuários mais exigentes, que usam a plataforma para postar conteúdos elaborados e acompanhar detalhes como desempenho, comentários e outros insights.

Postar vídeo no YouTube pelo celular ou computador tem suas diferenças — Foto: Reprodução/Unsplash/NordWood Themes

Através de um celular iPhone (iOS) ou Android, o usuário só consegue definir se um vídeo é público ou privado, escolher o nome e a descrição. O app ainda oferece opções básicas de edição, como citado anteriormente. No entanto, para acessar informações e ferramentas específicas, é preciso entrar nas propriedades do vídeo pelo desktop. Assim, postar vídeos no YouTube pelo celular deve ser mais atraente para quem busca praticidade.

Apesar destas diferenças, o YouTube para dispositivos móveis cumpre as mesmas funções existentes nos computadores. É possível gravar vídeos, iniciar transmissões ao vivo ou publicar um conteúdo já pronto.

