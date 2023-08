Como recuperar mensagens apagadas do WhatsApp? Veja o guia completo

Ver e recuperar mensagens apagadas do WhatsApp é possível se você manter o backup do mensageiro atualizado. Afinal, por meio desse recurso, o usuário pode recuperar mensagens e arquivos de mídia, mesmo que tenham sido apagados. Além disso, a cópia de segurança permite resgatar todo o seu histórico caso precise instalar o aplicativo em um novo aparelho. No entanto, para que o WhatsApp faça o backup de forma automática, é fundamental que essa opção esteja ativa no app. Para que nenhum dado seja perdido, o ideal é que o backup seja feito diariamente ou, no máximo, semanalmente.

Com o intuito de ajudar o usuário, o TechTudo criou um guia ensinando a recuperar e ver mensagens apagadas no WhatsApp em celulares Android e iPhone (iOS). A seguir, aprenda a restaurar um backup pelo Google Drive e pelo iCloud. Saiba ainda como resgatar mensagens excluídas pelo armazenamento do celular, como configurar o backup, como recuperar mensagem apagada do WhatsApp por outra pessoa e muito mais.

Guia ensina a recuperar mensagens apagadas no WhatsApp — Foto: Raquel Freire/TechTudo

📝 De quanto em quanto tempo o iPhone faz backup? Confira no Fórum do TechTudo

Como recuperar mensagem apagada do WhatsApp? Saiba tudo!

O TechTudo reuniu abaixo cinco dicas que podem ajudar a ver mensagem excluída do WhatsApp, por você ou por outra pessoa. A seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Como recuperar mensagens apagadas no Android Como recuperar mensagens apagadas no iPhone (iOS) Como fazer backup do WhatsApp? Como recuperar mensagem apagada do WhatsApp por outra pessoa Não consegui recuperar mensagens: o que fazer?

1. Como recuperar mensagens apagadas no Android

Existem duas formas de recuperar mensagens apagadas em um celular Android, pelo Google Drive ou por meio do backup local (que fica salvo na pasta /WhatsApp/Database). No entanto, o aplicativo não permite que a restauração seja feita a qualquer momento. Primeiro, será necessário desinstalar e reinstalar o WhatsApp.

Para recuperar mensagens pelo Google Drive:

Abra o WhatsApp; Insira o número de telefone da conta que deseja restaurar; Depois, informe o código recebido por SMS; Caso o seu app esteja protegido por senha, será necessário inseri-la; Em seguida, clique em “Restaurar” para que o backup seja feito; O procedimento pode demorar algum tempo, dependendo da quantidade de arquivos que serão recuperados; Por fim, clique em “Avançar”.

Conversa excluída do WhatsApp recuperada após reinstalação do app — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Para recuperar mensagens pelo backup local /WhatsApp/Databases:

Antes de solicitar a recuperação de mensagens pelo backup local, será preciso apagar o arquivo salvo na nuvem, já que o WhatsApp dá preferência para o backup do Google Drive. Para isso:

Abra o app do Google Drive e clique nos três tracinhos no canto superior esquerdo; No menu, clique em “Backups” e procure pelo arquivo do WhatsApp; Depois, clique nos três pontos ao lado do nome do arquivo selecionado; Por fim, selecione “Excluir backup”.

Em seguida, será necessário encontrar o arquivo de backup salvo no celular. Para isso:

Abra o aplicativo “Meus Arquivos”; Na barra de busca, procure por “WhatsApp”; Abra a pasta “com.whatsapp” e depois a “WhatsApp” Na pasta “Databases”, procure o arquivo de backup de acordo com a data desejada; Em seguida, renomeie o arquivo escolhido para “msgstore.db.crypt15”; Abra o WhatsApp; Insira o número de telefone da conta que deseja restaurar; Depois, informe o código recebido por SMS; Caso o seu app esteja protegido por senha, será necessário inseri-la; Em seguida, clique em “Restaurar” para que o backup seja feito; Por fim, clique em “Avançar”.

Recuperando mensagens pelo backup local no celular Android — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

2. Como recuperar mensagens apagadas no iPhone (iOS)

Em aparelhos que usam o sistema iOS, só é possível recuperar mensagens apagadas por meio do backup do iCloud. No entanto, assim como acontece em celulares Android, o WhatsApp não permite que a restauração seja feita a qualquer momento. Antes de começar, será preciso desinstalar e reinstalar o aplicativo. Feito isso, siga essas etapas:

Abra o WhatsApp; Insira o número de telefone da conta que deseja restaurar; Depois, informe o código recebido por SMS no local indicado; Em seguida, clique em “Restaurar histórico de conversas”; O procedimento pode demorar algum tempo, dependendo da quantidade de arquivos que serão recuperados; Por fim, clique em “Avançar”.

Como recuperar mensagens apagadas no iPhone (iOS) — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

3. Como fazer backup do WhatsApp?

Para conseguir recuperar as mensagens apagadas, tanto em iPhone quanto em celulares Android, é importante que o backup automático do WhatsApp esteja ativo e que seja feito com frequência. Desta forma, as chances de perder alguma mensagem ou arquivo importante ficam bem menores. Esse recurso se torna ainda mais fundamental quando o usuário precisa trocar de aparelho, já que o backup automático resgata todo o histórico do WhatsApp sem muito esforço.

Para ativá-lo, acesse as configurações do WhatsApp e selecione a opção “Conversas". Em seguida, clique em “Backup de Conversas” e em “Fazer Backup” para iniciar o processo. Nessa mesma tela, é possível escolher se deseja criptografar o arquivo para dar mais segurança, além de decidir a periodicidade do procedimento. Como dito, o mais indicado é que o backup seja feito diariamente ou semanalmente. No entanto, também é possível realizar mensalmente ou apenas quando solicitado.

A fim de ajudar o usuário a entender melhor sobre o backup do WhatsApp, o TechTudo criou uma lista com cinco fatos sobre a função de recuperar conversas do aplicativo de mensagens mais usado do país.

Restaurando o último backup encontrado após reinstalar o WhatsApp — Foto: Reprodução/Gabriel Santos

4. Como recuperar mensagem apagada do WhatsApp por outra pessoa

Existem diferentes formas de recuperar mensagens do WhatsApp que foram apagadas “para mim” ou “para todos”. Em celulares Android, por exemplo, é possível ver uma mensagem deletada por meio do histórico de notificações nativo do sistema. Além disso, alguns aplicativos podem ser usados para essa finalidade, como o Notification History, que consegue reaver as conversas deletadas, mas não recupera arquivos de mídia. Para usá-lo, basta seguir esse tutorial de como ver mensagens apagadas do WhatsApp.

Outros aplicativos também conseguem recuperar mensagens excluídas por outra pessoa. São eles:

Aprenda a usar o app Notification History para recuperar mensagens de voz no WhatsApp — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

5. Não consegui recuperar mensagens: o que fazer?

Alguns fatores podem ter impedido a recuperação da mensagem desejada. É possível que o backup automático tenha sido atualizado depois da mensagem ser excluída ou, até mesmo, antes de ser recebida.

Caso o usuário tenha escolhido realizar o backup pelo arquivo local, é preciso verificar se a cópia de segurança selecionada corresponde ao período correto. Neste caso, é possível tentar recuperar a mensagem por meio de outro arquivo de backup.

Além disso, vale tentar os aplicativos de recuperação citados anteriormente, como o Notification History e o WAMR. Se nenhum desses caminhos der certo, não será possível recuperar a mensagem apagada.

Veja também: assista ao vídeo a seguir e saiba como recuperar áudio apagado do WhatsApp