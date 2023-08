Como recuperar ou mudar a senha do Gmail pelo celular e PC

Mudar ou recuperar a senha do Gmail são coisas que podem ser feitas de forma simples. Isso porque tanto o aplicativo para celulares Android e iPhone ( iOS ) quanto a versão Web do correio eletrônico permite que os usuários façam alterações na senha ou resgatem o e-mail de forma prática. Enquanto a solicitação para recuperar a senha Gmail deve ser feita na página de login, a troca de palavra-passe precisa ser realizada na seção “Gerenciar sua Conta do Google ".

Vale lembrar, no entanto, que é preciso ter a última versão do aplicativo instalada para fazer isso em dispositivos móveis – veja como atualizar os seus apps. Confira, a seguir, como recuperar ou trocar a senha da conta Google pelo Gmail.

Veja como saber a senha do Gmail ao fazer recuperação ou mudar a palavra-passe; procedimento funciona tanto em PCs quanto celulares Android e iPhone (iOS)

Como mudar ou recuperar a senha do Gmail pelo celular e PC?

O TechTudo traz sete tutoriais para você recuperar ou mudar senha do Gmail pelo celular e PC.

Como recuperar conta do Gmail pelo celular com senha mais recente; Como recuperar conta do Gmail pelo celular com e-mail alternativo; Como recuperar conta do Gmail pelo celular com verificação por outro celular; Como recuperar conta do Gmail por SMS; Como recuperar conta do Gmail pelo PC com verificação do celular; Como mudar a senha do Gmail pelo celular; Como mudar a senha do Gmail pelo PC.

1. Como recuperar conta do Gmail pelo celular com senha mais recente

Passo 1. Abra o aplicativo do Gmail, insira o endereço de e-mail no campo indicado e toque em "Próxima";

Veja como fazer recuperação de senha Gmail ao usar palavra-chave mais recente

Passo 2. Coloque a senha mais recente que se lembra de ter usado no e-mail e toque em "Próxima" outra vez. Você será redirecionado para a página de recuperação da Conta Google (www.google.com/accounts/recovery);

Como recuperar o Gmail? Digite a senha mais recente que se lembrar e toque em "Próxima" para continuar o passo a passo de resgate da conta

Passo 3. Agora, o Google vai exibir um dos modos de recuperação vinculados ao seu e-mail - geralmente um e-mail alternativo ou número de celular para envio de código. Use um deles para reaver a conta. Caso não tenha acesso, aperte em "Tentar de outro jeito" para ver outras opções.

Para fazer recuperação de senha Gmail, você precisa ter acesso a uma das formas de resgate disponíveis, como número de celular ou e-mail alternativo vinculado à conta

2. Como recuperar conta do Gmail pelo celular com e-mail alternativo

Passo 1. Abra o aplicativo do Gmail, insira o endereço de e-mail no campo indicado e toque em "Próxima";

Aprenda como recuperar senha Gmail utilizando um e-mail alternativo; processo pode ser feito tanto em celulares Android e iPhone (iOS) quanto via PC

Passo 2. Será aberta uma página para você inserir a sua senha. No entanto, toque na opção "Esqueceu a senha?";

"Esqueci minha senha Gmail, o que fazer?: vá até a opção de Esqueceu a Senha e procure pelo método de acesso via e-mail alternativo

Passo 3. O Google vai exibir todas as formas de recuperação associadas à sua conta. Então, selecione a opção de e-mail alternativo e aguarde até que um código seja enviado para ele. Após receber a numeração, insira no campo indicado e aperte em "Próxima". Pronto! Sua conta será recuperada.

Não vai ter como ver a senha do Gmail, mas você pode mudá-la ao acessar a conta através de outro método, como o de código recebido por e-mail alternativo

3. Como recuperar conta do Gmail pelo celular com verificação por outro celular;

Passo 1. Abra o aplicativo do Gmail, insira o endereço de e-mail no campo indicado e toque em "Próxima";

Muito usuários se perguntam como ver a senha do Gmail no celular, mas isso só é possível se a chave estiver armazenada no celular. Caso contrário, a única formade acessar é usando método de recuperação

Passo 2. Será aberta uma página para você inserir a sua senha. No entanto, toque na opção "Esqueceu a senha?";

Vá em "Esqueceu a senha?" para abrir os métodos de recuperação de conta

Passo 3. Em seguida, navegue entre as formas disponíveis de recuperar a palavra-passe e aperte em "Toque em enviar Sim para smartphone ou Tablet". Após fazer isso, um alerta será enviado para o celular vinculado à conta. Quando receber uma notificação no celular, pressione em "Sim, sou eu" para confirmar sua identidade e recuperar sua senha.

Para acessar conta mesmo sem descobrir a senha do Gmail, toque no botão "Sim, sou eu"

4. Como recuperar conta do Gmail por SMS

Passo 1. Abra o aplicativo do Gmail, insira o endereço de e-mail no campo indicado e toque em "Próxima";

Como ver sua senha do Gmail? Use o método de SMS para receber um código e recuperar sua conta do Google

Passo 2. Será aberta uma página para você inserir a sua senha. No entanto, toque na opção "Esqueceu a senha?";

Toque na opção "Esqueceu a senha?" para conferir todas as formas de recuperar sua conta Gmail sem saber a senha

Passo 3. O Google vai exibir todas as formas de recuperação associadas à sua conta. Então, selecione a opção de "Receber um código de verificação no número (••) •••••-••(XX)", confirme o número registrado e aguarde até que um código seja enviado via SMS. Após receber a numeração, insira no campo indicado e aperte em "Próxima". Pronto! Sua conta será recuperada.

"Como saber a senha do meu Gmail?": usuários devem usar um dos métodos de recuperação vinculados à conta para poder descobrir a palavra-chave da conta

5. Como recuperar conta do Gmail pelo PC com verificação do celular;

Passo 1. Acesse a página para recuperação da conta (www.google.com/accounts/recovery), digite o seu endereço de e-mail e aperte no botão "Próxima";

Ação mostra como recuperar gmail antigo pelo PC; procedimento vale caso você não lembre a senha

Passo 2. Será aberta uma página para você inserir a sua senha. No entanto, toque na opção "Tentar outro jeito";

Não lembra a sua senha do Gmail? Veja como recuperar a conta pelo PC

Passo 3. Nesta etapa, pressione novamente na opção "Tentar de outro jeito";

Imagem mostra passo para saber como recuperar a senha do meu Gmail pelo PC

Passo 4. Um alerta será enviado para o celular vinculado com a conta. Toque em "Sim" na notificação do celular para confirmar sua identidade e recuperar sua senha.

Para recuperar Gmail pelo PC, selecione a opção de resgate por envio de notificação para o celular vinculado à conta do Google

Pronto! Agora você já sabe como recuperar a sua conta do Gmail pelo computador utilizando a verificação do celular. Caso essa opção não seja viável para você, confira o guia completo com outras formas de recuperar a senha do Gmail pelo PC.

6. Como mudar a senha do Gmail pelo celular

Passo 1. Abra o Gmail e toque sobre a sua foto de perfil, no canto superior esquerdo da tela. Em seguida, vá em "Gerenciar sua conta do Google";

Como mudar a senha do Gmail pelo celular Android e iPhone (iOS)? Acesse a aba "Gerenciar sua conta do Google" no aplicativo do correio eletrônico

Passo 2. Role as abas do topo da página até chegar em "Segurança" e, em seguida, procure por "Senha". Então, toque na opção para começar o procedimento;

Para ter como alterar senha Gmail pelo celular, vá até a aba de "Segurança" e toque na opção de "Senha" para começar a mudança

Passo 3. Agora, digite a sua senha atual para confirmar sua identidade. Em seguida, uma página para criar a nova senha será exibida, então, preencha os campos com a nova chave. Lembre-se de criar uma senha forte, com letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. Ao fim, toque em "Alterar Senha";

Como trocar a senha do Gmail pelo celular? Primeiro, confirme a sua identidade ao digitar a sua palavra-chave atual. Depois, insira a nova senha

Passo 4. Pronto! Sua nova senha já está pronta para ser utilizada. Aproveite para reforçar a segurança da sua conta ao adicionar novos métodos de verificação, como autenticação em duas etapas.

Veja como mudar a senha do gmail pelo celular; ao finalizar o procedimento, lembre-se de ativar outras formas de proteção da conta, como verificação em duas etapas

7. Como mudar a senha do Gmail pelo PC

Passo 1. Abra o site do Gmail e faça login na sua conta. Em seguida, toque em cima da sua foto de perfil e pressione em "Gerenciar sua conta do Google";

Acesse a seção "Gerenciar sua conta do Google" para começar a redefinir senha do Gmail pelo PC

Passo 2. Na nova página, toque na seção "Segurança", localizada no lado esquerdo da tela. Então, pressione em "Senha" para fazer a mudança na chave.

Na nova página aberta, vá até "Segurança" para poder trocar a senha do Gmail pelo computador

Passo 3. Digite a senha da conta para confirmar sua identidade e prosseguir para a alteração de senha do e-mail Gmail. Depois, digite a nova palavra-passe, lembrando de usar letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. Ao fim, toque em "Alterar senha".

Para finalizar o procedimento, toque em "Alterar Senha" no Gmail

Pronto! Aproveite a dica para alterar com frequência a senha do seu Gmail e manter a sua conta protegida.

Principais dúvidas sobre a conta Gmail

Como ligar para o Google para recuperar conta? Segundo o Google, não existe um telefone para obter suporte com login. Assim, não é possível receber ajuda por ligação para recuperar sua conta Gmail;

Segundo o Google, não existe um telefone para obter suporte com login. Assim, não é possível receber ajuda por ligação para recuperar sua conta Gmail; Como faço para encontrar o meu Gmail ? Se esqueceu o seu e-mail da conta Google, você pode recuperá-lo através do Google Recovery (https://accounts.google.com/signin/recovery). No entanto, você precisa saber o número de telefone vinculado à conta, endereço de e-mail de recuperação ou o nome completo da conta. Depois, é só seguir as instruções mostradas na tela para confirmar que a conta é sua e, então, ver a lista de nomes de usuários correspondentes à conta;

Se esqueceu o seu e-mail da conta Google, você pode recuperá-lo através do Google Recovery (https://accounts.google.com/signin/recovery). No entanto, você precisa saber o número de telefone vinculado à conta, endereço de e-mail de recuperação ou o nome completo da conta. Depois, é só seguir as instruções mostradas na tela para confirmar que a conta é sua e, então, ver a lista de nomes de usuários correspondentes à conta; Como recuperar uma Conta do Google que não tenho mais o número? Se esse for o seu caso, a única maneira de recuperar o acesso à sua conta Google é através do formulário de recuperação (https://accounts.google.com/signin/recovery);

Se esse for o seu caso, a única maneira de recuperar o acesso à sua conta Google é através do formulário de recuperação (https://accounts.google.com/signin/recovery); Como recuperar a conta do Google de outro celular? Isso só é possível se o telefone já estiver conectado à conta. Se não, você vai precisar recuperar a conta por meio de outro método e, depois que tiver o acesso, inserir um novo número de telefone para recuperação;

Isso só é possível se o telefone já estiver conectado à conta. Se não, você vai precisar recuperar a conta por meio de outro método e, depois que tiver o acesso, inserir um novo número de telefone para recuperação; Dá para mudar o número de telefone ou e-mail de recuperação de conta Gmail sem saber a senha? Não. O Google só permite a mudança do celular cadastrado no Gmail, ou outra informação, se o usuário já estiver logado na conta. Se não tiver mais acesso a esses dados, tente fazer a validação com um celular já habilitado ou via bluetooth, se o smartphone estiver perto.

Não. O Google só permite a mudança do celular cadastrado no Gmail, ou outra informação, se o usuário já estiver logado na conta. Se não tiver mais acesso a esses dados, tente fazer a validação com um celular já habilitado ou via bluetooth, se o smartphone estiver perto. Tem como recuperar uma conta de e-mail excluído do Gmail ? Se a conta estiver desativada, faça login. Depois, selecione "Tentar restaurar" ou preencha o formulário "Solicitar a restauração da sua Conta do Google";

Se a conta estiver desativada, faça login. Depois, selecione "Tentar restaurar" ou preencha o formulário "Solicitar a restauração da sua Conta do Google"; Posso ver a senha de outro site que salvei na Conta Google ? Sim! Após fazer login na sua Conta do Google, entre no gerenciador de senhas e localize os detalhes de login que foram armazenados no Google Chrome;

Sim! Após fazer login na sua Conta do Google, entre no gerenciador de senhas e localize os detalhes de login que foram armazenados no Google Chrome; Posso excluir o meu e-mail? Sim. Você pode apagar a conta do Google e encerrar o Gmail na seção "Dados e Privacidade";

Sim. Você pode apagar a conta do Google e encerrar o Gmail na seção "Dados e Privacidade"; Minha conta Google foi invadida ou roubada. O que fazer? Primeiro, faça o login na página de recuperação de conta e responda às perguntas necessárias. Depois, acesse a página da sua conta Google e vá para a seção "Segurança". No topo dessa página, haverá um quadro que indica se sua conta está protegida. Se estiver segura, esse quadro será exibido com um ícone de escudo verde. Na mesma seção "Segurança", verifique quais dispositivos têm acesso à sua conta Google. Então, reforce a proteção ao ativar a autenticação de dois fatores. Por fim, altere sua senha.

