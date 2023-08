Como remover seguidores do Twitter pelo celular e PC

Remover seguidores do Twitter é possível através de um recurso nativo da rede social. Discreta, a ferramenta é útil para eliminar seguidores que o usuário não deseja que visualizem seus conteúdos, sem necessariamente precisar bloquear essas pessoas na rede social. A função, no entanto, só está disponível na versão web da plataforma, de forma que no aplicativo para celulares Android e iPhone ( iOS ), é preciso recorrer a um "truque" chamado soft block.

Vale lembrar que, caso você tenha um perfil público, a pessoa removida poderá visitar a sua página e visualizar os tuítes quando quiser. De qualquer modo, o usuário removido não recebe notificação da exclusão e pode voltar a seguir o perfil novamente — a não ser que seja bloqueado de vez. Confira, a seguir, como remover seguidores do Twitter pelo PC e celular de maneiras diferentes.

Como remover seguidores do Twitter pelo PC e celular? Rede social permite que usuários excluam seguidores discretamente; saiba como — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Como remover seguidores do Twitter pelo PC

Passo 1. Para remover seguidores do Twitter, acesse a rede social no computador (https://twitter.com/) e faça login no seu perfil. No menu, toque em "Perfil";

Acessando perfil no Twitter para remover seguidores pelo PC; no celular só tem como remover seguidor do Twitter com truque — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Nesta etapa, selecione a opção “Seguidores” nas informações do usuário;

Como excluir seguidor do Twitter? Confira ação para abrir lista com todos os seguidores do perfil do usuário — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Após abrir a lista de seguidores, localize a pessoa que deseja remover. Então, aperte nos três pontinhos para acessar mais opções correspondentes àquele perfil;

Acessando as configurações para remover os seguidores do Twitter — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. No menu suspenso, pressione “Remover este seguidor”;

Twitter permite remover seguidor pelo PC sem que usuário seja notificado; veja passo a passo de como excluir um seguidor do Twitter — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Confirme a remoção no botão “Remover”.

Como tirar seguidor no Twitter pelo PC? Veja ação para confirmar a remoção de um seguidor no Twitter — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Pronto. Utilize as dicas para remover seguidores do Twitter pelo PC.

Como remover seguidor no Twitter pelo celular com soft block

Ainda não é possível usar a função de remover seguidor pelo aplicativo do Twitter, disponível para celulares Android e iPhone (iOS). No entanto, dá para usar um truque na rede social e obter um resultado parecido. Para isso, siga o passo a passo a seguir:

Passo 1. Abra o seu perfil no aplicativo do Twitter, toque no seu perfil e vá até a aba de seguidores. Agora, role até encontrar o perfil escolhido e toque sobre ele;

Veja como remover um seguidor do Twitter usando "soft block", truque que consiste em bloquear e desbloquear usuário — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 2. Na página da pessoa, vá no ícone de três pontinhos localizado no canto superior direito e aperte em "Bloquear @usuário";

Como remover seguidor do Twitter pelo celular? Aplicativo não conta com ferramenta nativa, mas conta com outra possibilidade de remover follow — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 3. Agora, selecione a opção novamente para desbloquear a pessoa. Pronto! Ao terminar o procedimento, o usuário não estará bloqueado, mas deixará de seguir a sua conta (soft block).

Para ter como tirar alguém de seguidor no Twitter, você vai precisar bloquear e desbloquear a pessoa — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Como remover seguidor no Twitter pelo PC com soft block

O passo a passo de soft block também pode ser feito no computador. Para isso, basta repetir o processo citado acima, mas, desta vez, na versão web do Twitter. No entanto, pode ser que não seja tão necessário, já que a função de remover seguidor pode ser usada no desktop.

Qual a diferença entre remover e bloquear um seguidor no Twitter?

Ao apenas remover alguém do seu Twitter, a pessoa não ficará mais na sua lista de seguidores. Se o seu for aberto, ela ainda poderá ver seus tweets e enviar mensagens diretas, mas os seus tweets não aparecerão diretamente no feed dela. Além disso, ao remover um seguidor, ele ainda poderá voltar a segui-lo, caso queira.

Já ao bloquear um seguidor, o usuário não terá qualquer acesso ao seu perfil. Assim, ele não poderá ler suas publicações, interagir com o seu perfil ou enviar mensagens diretas. Inclusive, não será permitido que ele te siga novamente, já que a sua página ficará totalmente indisponível para ele.

Também é possível usar truque do soft block para remover seguidor do Twitter pelo PC, no entanto, por existir a ferramenta nativa na versão Web, ele não é necessário — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Principais dúvidas sobre seguidores no Twitter

Como descobrir os seguidores do Twitter ? Na página do seu perfil, a aba "Seguidores" apresenta informações sobre o número de pessoas que te dão follow, juntamente com a lista de nomes de usuários. Por padrão, o Twitter envia um e-mail de notificação sempre que alguém novo segue o seu perfil;

Na página do seu perfil, a aba "Seguidores" apresenta informações sobre o número de pessoas que te dão follow, juntamente com a lista de nomes de usuários. Por padrão, o Twitter envia um e-mail de notificação sempre que alguém novo segue o seu perfil; Como saber quem uma pessoa seguiu no Twitter ? A única forma de saber isso é se você for até a lista de seguidores da outra pessoa e procurar por um follow específico. Já se quiser quem foi o seguidor mais recente, cheque os nomes de usuários que aparecem no topo ou no final da lista;

A única forma de saber isso é se você for até a lista de seguidores da outra pessoa e procurar por um follow específico. Já se quiser quem foi o seguidor mais recente, cheque os nomes de usuários que aparecem no topo ou no final da lista; Como ver seguidores de um perfil no Twitter ? Basta acessar o perfil desejado e tocar na aba de '"Seguidores" para ver a lista completa;

Basta acessar o perfil desejado e tocar na aba de '"Seguidores" para ver a lista completa; Quando desativa a conta do Twitter perde os seguidores? Sim. No entanto, caso você reative a conta, os seguidores antigos serão restaurados em até 24 horas;

Sim. No entanto, caso você reative a conta, os seguidores antigos serão restaurados em até 24 horas; Qual a vantagem de ter muitos seguidores no Twitter? Você pode pedir pelo certificado do Twitter Blue com mais facilidade, além de conseguir mais engajamento para os seus tweets.

