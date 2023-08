Como restaurar backup do WhatsApp? Veja como recuperar conversas do app

Recuperar o backup do WhatsApp é útil para recuperar mensagens apagadas e conversas no mensageiro. Isso porque, ao fazer o backup do WhatsApp , o usuário guarda uma cópia de segurança de mensagens e arquivos do aplicativo. Esse recurso é indicado para quem deseja recuperar todo o histórico do app, mesmo que precise formatar o celular ou migrar para um aparelho novo.

Guia ensina a restaurar o backup do WhatsApp de diferentes formas — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Como restaurar backup do WhatsApp? Saiba tudo!

O TechTudo reuniu abaixo oito dicas que podem ajudar a recuperar backup de conversas do WhatsApp. No índice a seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Não fiz backup do WhatsApp: como recuperar conversas apagadas? Como conferir se existem backups no WhatsApp Como restaurar backup do WhatsApp no iPhone pelo iCloud Como restaurar backup do WhatsApp no Android pelo Google Drive Como recuperar backup antigo do WhatsApp pelo gerenciador de arquivos no Android Como restaurar em um backup local Como recuperar backup em um novo celular e número diferentes Como ver os backup feitos no Google Drive e iCloud

1. Não fiz backup do WhatsApp: como recuperar conversas apagadas?

A maneira mais fácil de recuperar conversas do WhatsApp em celulares Android e iPhone (iOS) é por meio do backup automático. Para isso, no entanto, é preciso que esse processo tenha sido feito antecipadamente. O ideal é que o aplicativo esteja configurado para salvar uma cópia de segurança, diariamente ou semanalmente, de forma automática. Desta forma, é possível garantir que o máximo de informações possam ser restauradas quando necessário.

Para criar um novo arquivo de backup, basta acessar as configurações (ou ajustes) do WhatsApp e clicar em “Conversas". Em seguida, selecione “Backup de Conversas” e clique em “Fazer Backup” para iniciar o processo. Para configurar o backup automático na nuvem, basta selecionar a frequência em “Fazer backup no Google Drive” ou “Fazer backup automático”, a depender do sistema operacional do aparelho. Como dito, o mais indicado é que o backup seja feito diariamente ou semanalmente.

Caso deseje recuperar conversas do WhatsApp que foram apagadas antes de serem salvas pelo backup, vale tentar usar aplicativos específicos para essa finalidade, como o Notification History, o WhatsDeleted: Recover Messages (WAMR) ou o Deleted Whats Message.

2. Como conferir se existem backups no WhatsApp

Antes de fazer o backup em um novo dispositivo, é importante verificar se existe um arquivo de backup e quando ele foi feito. Para isso, basta abrir o WhatsApp e clicar em “Configurações” ou “Ajustes”. Em seguida, selecione “Conversas” e “Backup de conversas”.

Logo no primeiro item da tela, em “Último backup", é possível conferir o dia, horário e o local onde o backup foi feito. Em celulares Android, além de ficar registrada no Google Drive, as mensagens também são salvas no armazenamento interno do aparelho. Caso queira criar um novo arquivo de backup, basta clicar em “Fazer backup”.

Conferindo quando foi feito o último backup no WhatsApp — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

3. Como restaurar backup do WhatsApp no iPhone pelo iCloud

Para restaurar o backup do WhatsApp no iPhone, basta seguir esses passos:

Abra o WhatsApp; Insira o número de telefone da conta que deseja restaurar; Depois, informe o código recebido por SMS no local indicado; Em seguida, clique em “Restaurar histórico de conversas”; O procedimento pode demorar algum tempo, dependendo da quantidade de arquivos que serão recuperados; Por fim, clique em “Avançar”.

É possível recuperar o backup no iPhone pelo iCloud — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

4. Como restaurar backup do WhatsApp no Android pelo Google Drive

Para restaurar o backup pelo Google Drive, siga este passo a passo:

Abra o WhatsApp; Insira o número de telefone da conta que deseja restaurar; Depois, informe o código recebido por SMS; Caso o seu app esteja protegido por senha, será necessário inseri-la; Em seguida, clique em “Restaurar” para que o backup seja feito; O procedimento pode demorar algum tempo, dependendo da quantidade de arquivos que serão recuperados; Por fim, clique em “Avançar”.

Recuperação de conversas do WhatsApp a partir de backup salvo no Google Drive — Foto: Reprodução/Raquel Freire

5. Como recuperar backup antigo do WhatsApp pelo gerenciador de arquivos no Android

Em celulares Android, é possível restaurar um backup pelo armazenamento local, por meio do gerenciador de arquivos. Essa opção é ideal para quem deseja recuperar um arquivo mais antigo a fim de reaver mensagens que foram deletadas.

No entanto, o WhatsApp dá preferência para o backup do Google Drive. Caso essa opção esteja ativa, será preciso apagar o arquivo salvo na nuvem antes de solicitar a recuperação de mensagens pelo backup local. Para isso:

Abra o app do Google Drive e clique nos três tracinhos no canto superior esquerdo; No menu, clique em “Backups” e procure pelo arquivo do WhatsApp; Depois, clique nos três pontos ao lado do nome do arquivo selecionado; Por fim, selecione “Excluir backup”.

Em seguida, será necessário encontrar o arquivo de backup salvo no celular.

Abra o aplicativo “Meus Arquivos” ou “Gerenciador de arquivos”; Na barra de busca, procure por “WhatsApp”; Abra a pasta “com.whatsapp” e depois a “WhatsApp”; Na pasta “Databases”, procure o arquivo de backup de acordo com a data desejada. É possível checar a data pelo nome do arquivo, que é composto por “msgstore-Ano-Mês-Dia”; Em seguida, renomeie o arquivo escolhido para “msgstore.db.crypt14”. Vale ressaltar que arquivos mais antigos podem ter um protocolo diferente. Se for o caso, mantenha o número original (msgstore.db.crypt10, por exemplo); Abra o WhatsApp; Insira o número de telefone da conta que deseja restaurar; Depois, informe o código recebido por SMS; Caso o seu app esteja protegido por senha, será necessário inseri-la; Em seguida, clique em “Restaurar” para que o backup seja feito; Por fim, clique em “Avançar”.

Recuperando mensagens pelo backup local no celular Android — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

6. Como restaurar em um backup local

Existem outras formas de fazer o backup pelo armazenamento local do aparelho. Essa alternativa pode ser bastante útil para quem deseja recuperar as conversas em um novo celular, por exemplo, sem precisar fazer o backup.Também é possível exportar os dados e arquivos de uma conversa ou de um grupo específico.

Como transferir conversas entre celulares Android:

Abra o WhatsApp no aparelho do qual deseja transferir o backup; Em configurações, clique em “Conversas” e, depois, em “Transferir conversas”; Clique em “Iniciar” e, em seguida, em “Continuar”; Será necessário ativar a localização do aparelho para que o app reconheça que os dois celulares estão no mesmo lugar; Em seguida, aparecerá uma tela para ler QR Code; No aparelho novo, abra o WhatsApp; Na tela em que é pedido para inserir o número de telefone, clique nos três pontinhos no canto superior direito e selecione “Conectar em uma conta existente”; Por fim, leia o QR Code para que as conversas sejam transferidas. Vale ressaltar que esse procedimento irá inativar o WhatsApp no celular original.

Transferindo conversas no WhatsApp — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Como exportar uma conversa ou grupo específico:

Abra as configurações do WhatsApp e clique em “Conversas”; Selecione “Histórico de conversas” e em “Exportar conversas”; Escolha a conversa ou grupo que deseja exportar; Em seguida, informe se quer inserir os arquivos de mídia ou apenas as mensagens de texto; Por fim, escolha como deseja compartilhar o arquivo. É possível enviar por proximidade, quickshare, e-mail e até pelo próprio WhatsApp.

Exportando conversas no WhatsApp — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

7. Como recuperar backup em um novo celular e número diferentes

Recuperar o backup em um aparelho e número novos é possível. No entanto, será preciso estar em posse do chip com o número original associado à conta do WhatsApp. Caso o aparelho tenha sido perdido ou roubado, o usuário terá que entrar em contato com a operadora e solicitar o resgate da linha. Em seguida:

Abra o WhatsApp logado na conta antiga e clique em “Configurações”; Faça um novo backup clicando em “Conversas”, “Backup de conversas” e “Fazer backup”; Depois, volte para “Configurações” e selecione “Conta”; Clique em “Mudar número” e depois em “Avançar”; Insira o número de telefone antigo com o código de país; Em seguida, insira o número novo e clique em “Avançar”; Na tela seguinte, ative a opção de notificar os contatos da mudança de número e clique em “Todos”; Um código de autenticação será enviado para o novo número, insira-o no local indicado; Em seguida, abra o WhatsApp logado com o novo número; O backup será reconhecido automaticamente; Por fim, clique em “Restaurar” e aguarde que o backup seja feito.

Fazendo backup do WhatsApp em um número e aparelho novos — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

8. Como ver os backup feitos no Google Drive e iCloud

Para ver o arquivo de backup no Google Drive, siga esse passo a passo:

Abra o aplicativo do Google Drive; Clique nos três tracinhos no canto superior esquerdo para abrir o menu; Selecione “Backups” e procure pelo arquivo do WhatsApp.

Para encontrar o arquivo de backup no iCloud, basta seguir essas etapas:

Abra o iCloud; Clique em “Gerenciar armazenamento”; Em seguida, confira o tamanho do arquivo de backup em “WhatsApp”.

Checando o backup do WhatsApp no Google Drive — Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Veja também: assista ao vídeo a seguir e aprenda como recuperar áudio apagado do WhatsApp