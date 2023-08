Como salvar rota no Waze para usar offline? Veja 3 métodos diferentes

Usar o Waze offline só é possível por meio de um truque, já que o app não permite baixar mapas quando não há conexão de Internet. Assim, usuários devem optar por salvar rotas em cache, garantindo as orientações de trânsito e a navegação GPS mesmo sem acesso à rede. A função pode ser útil para quem não tem um plano de dados móveis, quer economizar a franquia ou vai para um local com sinal de Wi-Fi fraco.

No tutorial a seguir, confira três formas de ter como salvar rotas e usar o Waze offline. O procedimento foi realizado em um iPhone (iOS), mas as dicas também valem para usuários de smartphones Android.

Como usar Waze offline? Aprenda a salvar rotas no aplicativo de navegação com GPS disponível para celulares Android e iPhone (iOS) — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Existem várias formas de salvar rotas no Waze e poder usar o aplicativo de mapas mesmo se estiver offline. A seguir, confira três métodos preparados pelo TechTudo para guardar um percurso no Waze. Além disso, nesta matéria você também pode aprender Como editar o nome de um lugar salvo no Waze, Como excluir um lugar salvo no Waze e Como agendar um percurso no Waze.

O que você precisa saber sobre rotas offline do Waze

Diferentemente do Google Maps, por exemplo, o Waze só permite que usuários salvem rotas específicas, não mapas inteiros. Assim, o ideal é que você salve no app os trajetos que faz mais comumente, como de casa para o trabalho, mercado, ou outros locais que visitar com frequência.

Como o Waze baixa o trajeto antes de o usuário começar a dirigir, algumas informações dadas em tempo real não estarão disponíveis no modo offline, como acidentes, radares, vias interditadas e engarrafamentos. Por isso, lembre-se que ao pedir para o Waze um percurso, ele baixará a rota antes da viagem iniciar.

Como salvar uma rota e usar o Waze offline

Método 1

Passo 1. Abra o Waze e toque sobre a barra de busca. Em seguida, pesquise pelo destino desejado para criar uma rota;

Como fazer rota no Waze? Primeiro, pesquise pela rota desejada no campo de pesquisa do aplicativo — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 2. Toque em "Ir" e aguarde até que o Waze defina a rota. Depois, toque em "Visão Geral" para carregar as informações sobre o trajeto;

Carregue todas as informações sobre a rota no Waze; veja como configurar o Waze para rota mais curta — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Passo 3. Feito isso, o celular já pode ser desconectado da Internet. No entanto, é importante manter o app do Waze aberto em segundo plano para evitar que os dados se percam. Por fim, basta tocar em "Re-centralizar" para voltar à navegação GPS.

Usando o Waze offline — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

Método 2

Passo 1. Toque e segure sobre o seu destino no mapa até aparecer um ícone de alfinete. Em seguida, aperte nos três pontinhos, no canto superior direito, até aparecer um menu com opções. Então, pressione em "Pré-visualizar localização";

Veja como salvar rota no Waze para usar offline; neste método, guarde o percurso ao tocar e pressionar sobre o mapa — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 2. Agora, toque na estrela ao lado de "Local Salvo", no canto superior esquerdo, para salvar a rota. Então, dê um nome para o lugar salvo e toque em "Concluído".

Aprenda como salvar localização no Waze para poder conferir mesmo se estiver offline, ou seja, sem sinal de rede no celular — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Método 3

Passo 1. Toque na barra de pesquisa do Waze e, em seguida, aperte em "Salvos";

Veja como salvar a rota offline no Waze; aplicativo usa mapa com GPS do Google para guiar condutores — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 2. Pressione na opção "Adicionar um local". Depois, pesquise o endereço desejado e aguarde até que ele seja exibido;

Como salvar trajeto offline no Waze? Passo a passo pode ser útil caso não possa checar a rota em tempo real — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 3. Aperte sobre o endereço e insira um nome para a rota ficar salva. Ao fim, toque em "Pronto".

Para checar uma rota e usar o Waze offline, salve-a na lista de locais favoritos com antecedência — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Pronto! O percurso ficará salvo no Waze e você poderá acessá-lo mesmo quando estiver offline. Aproveite a dica para já guardar locais que visita com frequência, como casa e trabalho.

Como editar o nome de um lugar salvo no Waze

Passo 1. Caso precise fazer alguma alteração no nome da rota que salvou no Waze, toque na barra de pesquisa e vá até a opção "Salvos";

Não tem como salvar mapa inteiro para acessar offline no Waze, somente percursos específicos; veja como mudar o nome de trajeto salvo — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 2. Toque nos três pontinhos ao lado da rota que deseja mudar o nome. Então, aperte em "Renomear";

Toque em renomear para alterar o nome da rota salva no Waze offline — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 3. Digite o novo nome do trajeto e, ao fim, aperte em "Pronto".

O Waze funciona offline somente se você salvar o percurso até o endereço desejado; veja ação para alterar nome da rota — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Como excluir um lugar salvo no Waze

Passo 1. Se desejar excluir uma rota salva no Waze, toque na barra de pesquisa e vá até a opção "Salvos";

Após usar uma rota salva no Waze offline, você pode optar por removê-la dos seus favoritos do Waze; veja ação — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 2. Toque nos três pontinhos ao lado da rota que deseja excluir. Então, vá até a opção "Remover";

Após salvar percurso no Waze, remova-o para liberar espaço no aplicativo de rotas para celulares Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 3. Um pop-up será exibido para confirmar a ação. Toque em "Sim" e finalize a exclusão da rota do Waze.

Da mesma forma como você pode salvar rotas no Waze, também é possível excluir; confira os passos para isso — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Como agendar um percurso no Waze

Se preferir, ao invés de salvar uma rota, você pode agendar um percurso no Waze. Com uma ferramenta nativa do aplicativo de mapas, o usuário consegue definir um horário e data específicos para que um trajeto guiado tenha início. Assim, quando estiver próximo do momento marcado, você receberá uma notificação do app no seu celular Android ou iPhone (iOS).

A função é perfeita para quem possui compromissos e não pode chegar atrasado. Inclusive, ela pode ser integrada ao calendário do seu smartphone, de forma que o agendamento é feito de maneira automática. Vale lembrar, no entanto, que a função requer internet, já que mostra o percurso em tempo real. Veja abaixo como agendar um trajeto no Waze:

Passo 1. Na barra de pesquisa, digite e toque sobre o endereço do local que deseja agendar sua rota. Quando a rota for exibida, aperte sobre "Sair depois";

Ao invés de salvar mapa offline no Waze, você pode optar por agendar um trajeto para um determinado dia e horário; saiba como — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Passo 2. Ao fazer isso, a tela de agendamento do Waze será exibida. Então, selecione data e hora para marcar o percurso. Ao terminar, toque em "Salvar".

Waze offline: como usar? Ferramenta nativa permite que usuários agendem um percurso com antecedência; lembre-se de descobrir como salvar local no Waze — Foto: Reprodução/Letícia Rosa

Pronto! Agora você já sabe várias formas de salvar uma rota no Waze, inclusive para usá-lo offline. Aproveite as dicas para guardar os percursos que precisar.

