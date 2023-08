Como selecionar todas as fotos do Google Fotos no celular

É possível selecionar todas as fotos de uma única vez no Google Fotos , aplicativo disponível para dispositivos Android e iPhone ( iOS ). Essa ação oferece maior praticidade para realizar a organização das imagens em pastas e garante uma fácil visualização dos arquivos que podem ser deletados. Além disso, o procedimento também pode ser útil na hora de fazer o download e compartilhamento de arquivos com amigos e familiares. Abaixo, confira o tutorial preparado pelo TechTudo de como usar essa funcionalidade ao seu favor.

Truque ensina a apagar rapidamente fotos do aplicativo Google Fotos — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Como selecionar todas as fotos no Google Fotos

Passo 1. Ao abrir o aplicativo do Google Fotos no dispositivo, pressione a primeira imagem da galeria até que apareça um círculo em azul com um símbolo de selecionado. Após isso, deslize o dedo na tela do aparelho até chegar à última imagem que fará parte da seleção de fotos. É válido reforçar que a ação não funcionará caso o usuário remova o dedo da tela;

Seleção de todas as fotos salvas no aplicativo Google Fotos — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 2. Ao pressioná-las, elas ficarão todas com o círculo na cor azul ativado. Depois disso, é possível exclui-las. Para isso, basta clicar no símbolo da lixeira e, em seguida, em “Mover para a lixeira” ou em “Ok”, a depender do dispositivo.

Ação de mover todas as fotos do aplicativo Google Fotos para a lixeira — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 3. Porém, essa exclusão ainda não é definitiva. As fotos continuam a ocupar espaço no dispositivo durante 30 dias, período que pode ser feita uma restauração de qualquer uma dessas fotos. Caso você deseje exclui-las definitivamente, siga até o campo “Biblioteca”, localizado no aplicativo, e toque em “Lixeira”.

Acesso à lixeira do aplicativo Google Fotos — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 4. Aperte os campos “Selecionar” e “Excluir”, respectivamente, para que os arquivos sejam removidos do dispositivo. A ação irá excluir de maneira definitiva as fotos selecionadas, e não será possível mais restaurá-las.

Exclusão definitiva de fotos na lixeira do aplicativo Google Fotos — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Com informações de Alphr, Google e TechRadar

