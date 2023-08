Como sublinhar no WhatsApp? Veja como riscar palavras no app

Sublinhar no WhatsApp, também conhecido como texto tachado ou traçado, é uma prática que permite riscar palavras no mensageiro. Seja pelo PC (WhatsApp Web) ou pelo celular, o WhatsApp oferece algumas opções nativas para formatar as mensagens antes do envio, indo além do negrito e itálico. Entre elas, está a opção de riscar, que pode ser utilizada para revisões textuais ou até mesmo em brincadeiras, para “esconder” uma palavra que não deveria ser dita.