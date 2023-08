A seguir, confira o tutorial completo sobre como acessar o portal Meu INSS, como tirar extratos e muito mais. Vale alertar que existem sites falsos que prometem consultar o extrato do INSS, mas, na verdade, só servem para roubar seus dados. Procure sempre pelo site e aplicativo oficiais, que utilizam a conta do Gov.br para fazer o login.

Como tirar extrato do INSS pela Internet — Foto: Gisele Souza/TechTudo

Como tirar extrato do INSS pela Internet? Confira o guia completo!

O TechTudo reuniu abaixo cinco tópicos sobre como consultar seu extrato do INSS pela Internet, seja pelo site ou pelo app Meu INSS. No índice a seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Como tirar extrato do INSS pelo site; Como tirar extrato do INSS pelo app Meu INSS; Como tirar extrato do INSS para imposto de renda; Como tirar extrato do INSS pelo CPF; Outros recursos disponíveis no app Meu INSS

Site Meu INSS traz informações sobre o trabalhador — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

1. Como tirar extrato do INSS pelo site

Passo 1. Acesse o site Meu INSS (https://meu.inss.gov.br) e clique em “Entrar com gov.br”;

Acessando o Meu INSS pelo navegador — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 2. Faça login na sua conta Gov.br, inserindo o CPF e a senha;

Acessando com o Gov.br — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 3. No menu superior, selecione “Serviços”. Em seguida, “Certidões, Declarações e Extratos”;

Acessando os extratos no Meu INSS — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 4. Neste menu é possível tirar vários extratos diferentes, como o Extrato de Pagamento de Benefícios. Para tirar o extrato de contribuição, por exemplo, clique em “Extrato de Contribuições (CNIS)”;

Tirando extratos no Meu INSS — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 5. Nessa tela aparecerá todo o histórico de vínculos empregatícios, remunerações e contribuições previdenciárias. Para salvar, clique em “Baixar PDF”.

Salvando Extratos no Meu INSS — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

2. Como tirar extrato do INSS pelo app Meu INSS

Passo 1. Abra o aplicativo Meu INSS e faça login com sua conta do Gov.br;

Acessando app do meu INSS — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 2. Clique nos três tracinhos que aparecem no topo da tela, do lado esquerdo, e selecione o extrato que deseja tirar. Também é possível ver outras opções de extratos e certidões clicando em “Certidões, Declarações e Extratos”;

Tirando extrato pelo app Meu INSS — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Passo 3. Para salvar o extrato selecionado, clique em “Baixar PDF” e o arquivo será salvo automaticamente no seu dispositivo.

Salvando extrato no app Meu INSS — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

3. Como tirar extrato do INSS para imposto de renda

Para tirar o Extrato do INSS para Imposto de Renda pelo site; Acesse o site Meu INSS (https://meu.inss.gov.br) e clique em “Entrar com gov.br”. Faça login na sua conta Gov.br, inserindo o CPF e a senha; No menu superior, selecione “Serviços”. Em seguida, “Certidões, Declarações e Extratos”; Selecione “Extrato de Imposto de Renda”; Escolha o ano do extrato que deseja tirar. Para a declaração feita em 2023, por exemplo, o ano de referência é 2022; Selecione o benefício que você recebe. Caso receba dois ou mais benefícios será necessário tirar um extrato para cada; Por fim, clique em “Baixar PDF”.

Tirando extrato de Imposto de Renda no site Meu INSS — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

Para tirar o Extrato do INSS para Imposto de Renda pelo app:

Abra o aplicativo Meu INSS e faça login com sua conta do Gov.br; Clique nos três tracinhos que aparecem no topo da tela, do lado esquerdo e selecione o “Certidões, Declarações e Extratos”; Selecione “Extrato de Imposto de Renda”; Escolha o ano do extrato que deseja tirar. Para a declaração feita em 2023, por exemplo, o ano de referência é 2022; Selecione o benefício que você recebe. Caso receba dois ou mais benefícios será necessário tirar um extrato para cada; Por fim, role a tela até o fim e clique em “Baixar PDF”.

Tirando extrato de Imposto de Renda pelo app Meu INSS — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

4. Como tirar extrato do INSS pelo CPF

Para tirar qualquer extrato pelo Meu INSS, – seja o de Extrato Pagamento de Benefício, o Extrato de Empréstimo Consignado, o Extrato de Contribuições (CNIS) e outros –, é preciso estar logado na sua conta Gov.br. Para isso, será necessário inserir o seu CPF e a senha que está cadastrada. Não é possível fazer essa consulta utilizando apenas o CPF.

Como dito anteriormente, é preciso ter muito cuidado com páginas e aplicativos falsos que prometem a consulta de extratos e benefícios do INSS. Esses sites e apps são criados por criminosos cibernéticos com a intenção de roubar dados sigilosos dos usuários, como número de documentos e senhas. Faça sempre sua consulta através dos portais oficiais do governo, que exigem o login através do Gov.br.

5. Outros recursos disponíveis no app Meu INSS

‌O aplicativo Meu INSS possui muito mais funções além da possibilidade de tirar extratos. Um dos recursos mais usados é o simulador de aposentadoria, que apresenta projeções do tempo de contribuição e idade do usuário, mostrando quantos anos faltam para que a pessoa possa se aposentar. Caso já tenha tempo e idade suficientes, é possível dar entrada no pedido de aposentadoria pelo aplicativo.

Também é possível solicitar outros benefícios pelo aplicativo ou site do INSS, como o benefício por incapacidade, o auxílio-inclusão à pessoa com deficiência e outros benefícios assistenciais. Além disso, pode-se acompanhar as solicitações, consultar laudos médicos feitos através do INSS, comunicar um acidente de trabalho, emitir a carteira de beneficiário do INSS e muito mais.

