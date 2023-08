Como treinar o ChatGPT para escrever como você?

É possível treinar o ChatGPT para escrever como você escreveria. Não é novidade que os chatbots com inteligência artificial (IA) podem produzir textos personalizados ou imitar um determinado estilo de escrita, mas muitos usuários não sabem como treinar essas ferramentas corretamente. Para isso, prompts específicos podem ser utilizados para ensinar as características de sua forma de escrever ao robô . É importante lembrar, no entanto, que chatbots não devem ser utilizados para substituir ou plagiar a escrita humana em tarefas escolares, acadêmicas ou profissionais. Até porque, por mais avançadas e adaptáveis que essas tecnologias sejam, já existem diversas formas de saber se um texto foi gerado pelo ChatGPT .

É possível solicitar que o robô da OpenAI gere textos semelhantes aos seus ao mostrar exemplos de textos pessoais à ferramenta. Outra maneira de orientar o bot é adotar um Mapa de Preferências Pessoais (MPP), um modelo de prompt que indica categorias de análise de texto. Confira, a seguir, duas maneiras de ensinar ao ChatGPT como gerar textos a partir do seu estilo de escrita.

É possível treinar o chatbot da OpenAI para reproduzir um estilo de escrita; veja como — Foto: Reprodução/ Unsplash/Jonathan Kemper

Treinar o ChatGPT com várias amostras de textos autorais

Passo 1. Escreva o seguinte comando para o ChatGPT e complemente-o com uma amostra do seu texto, conforme as instruções a seguir:



Extraia o estilo de escrita no texto fornecido abaixo. Estude e descreva em tópicos o tom, escolha de palavras, maneirismos, estrutura da frase, ritmo, estilo de explicação e outros elementos estilísticos para imitar a voz única deste autor: [insira aqui o seu texto]"

A partir desse primeiro prompt, o chatbot fará uma análise da sua escrita, que servirá de parâmetro para a geração de futuras respostas. Como uma única amostra pode não ser suficiente para capturar os principais aspectos do seu estilo de redação, é recomendável repetir o comando com mais exemplos. Lembre-se de criar essa sequência em uma mesma conversa, já que os registros se perdem ao fechar o site ou o app da OpenAI.

ChatGPT faz estudo de um texto e aponta estilo de escrita — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 2. Depois de inserir o número de amostras de texto desejado, utilize o prompt abaixo para unificar as análises dos trechos e solicitar que o chatbot escreva um novo conteúdo com o seu tom de voz.

Unifique todos os estilos de escrita extraídos e apresente-os de forma clara e detalhada. Use o tom, a escolha de palavras, a estrutura da frase, o ritmo, as explicações e outros elementos estilísticos extraídos das diferentes amostras fornecidas para imitar a voz única desse autor. Sua instrução é escrever um artigo sobre o tema: ""insira o assunto desejado aqui]." Mantenha a perspectiva e as atitudes do autor ao abordar um novo assunto. Escreva na voz distinta do autor.

O texto abaixo é um exemplo criado a partir do tema "ChatGPT", com base em fragmentos de textos fornecidos anteriormente.

Texto criado bot da OpenAI a partir do estilo de texto do usuário, com o tema "ChatGPT" — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Usar um Mapa de Preferências Pessoais (MPP)

Outra forma de treinar o ChatGPT para imitar seu jeito de escrever é utilizar um Mapa de Preferências Pessoais (MPP) - ou seja, um conjunto de instruções para que a IA identifique as principais características dos textos.

Passo 1. Apresente o modelo do MPP utilizando exemplos, para facilitar o aprendizado do bot. Para isso, é possível usar um prompt como esse:

Quero que você extraia um Mapa de Preferências Pessoais (MPP) dos dados que forneço no próximo prompt. Agora, um PPM é um par chave => valor de condições mapeadas para preferências. Abaixo estão exemplos de pares chave => valor:

Tom => sarcástico, atrevido e amoroso

Escolha de palavras => formal, complexo

Estrutura da frase => misto de curto e longo, principalmente curto

Estilo de explicação => imagens, vivas, relacionáveis

Só responda afirmativamente se entender a tarefa e não faça mais nada. Quando eu fornecer o próximo prompt, extraia o PPM usando a mesma lógica e formatação usadas acima. Os pares chave => valor devem ser separados usando "=>" Além do tom, escolha de palavras e estilo de explicação, quero que você inclua 10 outros elementos estilísticos que capturam melhor um estilo de escrita.

É possível utilizar um Mapa de Preferências Pessoais para ensinar o ChatGPT a analisar textos — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 2. Após a confirmação de que o ChatGPT entendeu as instruções, basta fornecer o seu texto e pedir que a ferramenta o analise a partir do sistema aprendido. Usando o prompt acima para analisar a matéria 6 coisas muito legais que você ainda não fez com o ChatGPT e deve testar, por exemplo, foi possível identificar diversas características do estilo do texto.

Mapa de Preferências Pessoais (PPM) fornecido pelo ChatGPT a partir da análise de uma matéria do TechTudo — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 3. Peça que o chatbot crie um texto a partir dos padrões identificados. Indique o título ou o tema desejado para a redação.

Texto gerado pelo ChatGPT a partir de um MPP — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Com informações de MakeUseOf

