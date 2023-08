Como usar a figurinha de Antes e Depois no Instagram

O Instagram lançou o adesivo de Antes e Depois para Stories, que permite ao usuário mostrar duas fotos de momentos diferentes na mesma tela. O recurso possibilita mostrar uma lembrança curiosa, uma transformação, a evolução de projetos pessoais ou simplesmente fotos antigas para fazer uma comparação com a atualidade. O formato também pode ser compartilhado por amigos por meio do botão “Sua vez”, criando uma "corrente" semelhante ao adesivo “use a sua”. A função está disponível no Android e no iPhone (iOS). Confira, a seguir, como usar o sticker Antes e Depois no Instagram.