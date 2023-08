Como usar áudio da Ludmilla no TikTok

O TikTok lançou nesta terça-feira (15) a possibilidade de usar a voz da cantora Ludmilla nos vídeos publicados na rede social. O recurso será integrado às funções Efeito de Voz e Texto Falado e permite o uso bordões da artista como "Chegueeei", "Meu nome é Kátia", "Meu grande medo? Cair de moto e se ralar", "Mudou tudo né? Antigamente era redondo aqui" em publicações dos mais variados temas. Conforme a empresa, o recurso marca o lançamento da Ludmilla como voz oficial do The Town 2023 no TikTok, já que a rede social é parceira de conteúdo do festival que será realizado em São Paulo em setembro. A seguir, confira como usar os áudios da Lud no TikTok.