Como usar código Uber para viajar com mais segurança

Suas viagens de Uber podem ficar mais seguras com a ativação do U-Código, quatro números aleatórios que aparecem na tela após a solicitação de uma corrida. O código deve ser informado ao motorista parceiro imediatamente após o embarque, para que ele inicie o trajeto com segurança. Através do recurso, você garante que está na viagem certa, além de evitar golpes — como casos em que a viagem é iniciada sem que o passageiro esteja presente. Vale destacar que, caso você peça um carro para amigos e familiares, eles deverão ser informados sobre a sequência para que não haja problemas. A seguir, veja o passo a passo ilustrado para fazer a ativação do U-Código no app do Uber, disponível para Android e iPhone (iOS).