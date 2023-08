Como vender no iFood? Descubra todas as informações importantes

As dúvidas podem ser desde as mais simples, como o que é necessário para se cadastrar na plataforma, até as mais complexas, como as taxas cobradas para novos estabelecimentos. Pensando nestas questões, o TechTudo traz abaixo um guia sobre como vender pelo iFood.

Veja o passo a passo de como cadastrar um restaurante no iFood — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Uber ou 99: qual o melhor app de transporte? Opine no Fórum TechTudo

Veja no índice a seguir todos os tópicos que serão abordados:

O que é necessário para incluir um estabelecimento no iFood Como cadastrar uma empresa no iFood (tutorial completo) Taxas cobradas pelo iFood Como fazer entregas pelo iFood Dicas para vender mais no iFood

1. O que é necessário para incluir um estabelecimento no iFood

Para se tornar um dos vários estabelecimentos que vende artigos no iFood, a plataforma tem algumas exigências tanto para a loja, quando para o celular ou computador onde serão feitas as vendas. Veja quais são os requisitos:

O negócio precisa ter CNPJ(Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas) ou ser MEI. A rede de delivery aceita a CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) das classes 5611, 5612, 5620 e 47211;

Um smartphone Android ou um computador com Windows 7 ou superior;

Conexão à Internet no local das vendas para receber os pedidos;

O estabelecimento precisa ter uma conta bancária vinculada com o CNPJ da empresa ou, para o MEI, a conta pode ser vinculada ao responsável legal;

iFood está disponível para diversos sistemas operacionais — Foto: Divulgação/iFood

2. Como cadastrar uma empresa no iFood (tutorial completo)

Passo 1. Acesse o site de cadastro do iFood (restaurante.ifood.com.br) pelo navegador do smartphone, tablet ou computador, clique em "Cadastrar agora";

Passo 2. Na página que vai abrir, preencha seu nome, e-mail, celular e toque em "Cadastrar agora";

Cadastre seu restaurante no iFood — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 3. No espaço "Sobre o restaurante", coloque o CNPJ da empresa, nome do restaurante, telefone e endereço. Complete com a especialidade da empresa, marque a opção se o estabelecimento possui serviço de entrega e toque em "Continuar";

Insira os dados do restaurante no site do iFood — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 4. Em seguida, veja as informações mostradas na tela e escolha entre os planos "Básico" e "Entrega", tocando no que preferir;

O iFood disponibiliza dois planos para o restaurante — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 5. Em "Sobre o dono do restaurante", é necessário preencher com nome completo, CPF, RG e órgão emissor do documento. Se desejar, marque a opção para receber contato via WhatsApp e toque em continuar;

Preencha as informações do dono do restaurante no site do iFood — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 6. Indique qual é o tipo de negócio do restaurante;

Toque na opção desejada para continuar o cadastro pelo iFood — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 7. Escolha em qual tipo de conta bancária você quer receber o dinheiro ganho através do iFood. Insira os dados e toque em continuar;

Insira os dados bancários para o repasse do iFood — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Passo 8. O iFood verificará se os dados estão corretos. Confirmado o cadastro, a empresa entrará em contato por WhatsApp ou e-mail para a assinatura do contrato e para explicar como configurar seu restaurante no Portal do Parceiro.

3. Taxas cobradas pelo iFood

O cadastro no iFood é gratuito, basta acessar o site oficial e fornecer os dados informados no tópico acima para começar a vender na plataforma. As taxas vão variar de acordo com o plano escolhido pelo dono do estabelecimento. Como dito anteriormente, é possível escolher entre o Plano Básico e o Plano Entregador.

O primeiro exige um sistema de entrega próprio, ou seja, o estabelecimento fica responsável por levar o produto até o consumidor. Assim, o iFood desempenha o papel de vitrine para o estabelecimento. Já no Plano Entregador, o delivery é responsabilidade do iFood. Veja as diferenças de taxas:

Plano Básico: o iFood fica com 12% do valor de cada pedido, além de um percentual de 3,2% dos pagamentos feitos pelo app. O estabelecimento também precisa pagar uma mensalidade de R$ 100 se o faturamento na plataforma for maior que R$ 1.800 mensais.

o iFood fica com 12% do valor de cada pedido, além de um percentual de 3,2% dos pagamentos feitos pelo app. O estabelecimento também precisa pagar uma mensalidade de R$ 100 se o faturamento na plataforma for maior que R$ 1.800 mensais. Plano Entregador: a comissão do iFood sobe para 23% em cada pedido, mantendo o percentual extra de 3,2% dos pagamentos feitos no aplicativo. A mensalidade é R$ 130 se as vendas do restaurante ultrapassarem R$ 1.800 no mês

O primeiro mês é livre de mensalidade nas duas modalidades. Ou seja, mesmo se o estabelecimento vender mais de R$ 1.800 no mês de início da atividade, não será cobrado o valor de R$ 100 ou R$ 130. Os dois planos são livres de fidelidade, sendo possível cancelar a qualquer momento. Além disso, as taxas e comissões só são cobradas se o estabelecimento vender. A plataforma não cobra nenhuma taxa de manutenção para a parceria.

App do iFood para Entregadores — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

4. Como fazer entregas pelo iFood

O iFood para Entregadores funciona por meio de um app apenas para dispositivos Android, não sendo possível usar iPhones para fazer entregas. Para ser entregador, basta fazer o cadastro no aplicativo e disponibilizar uma foto da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e do documento do veículo. Também é necessário informar o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física) e dados de conta bancária.

Após a validação dos documentos pelo iFood, você já pode começar a aceitar corridas. Este guia completo do TechTudo mostra todas as dúvidas sobre como ser um entregador do iFood.

Promoções no iFood atraem clientes — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

5. Dicas para vender mais no iFood

Após fazer o cadastro na plataforma, é importante usar algumas técnicas para aumentar as vendas no iFood, já que a concorrência é grande e seu negócio precisa se destacar. Este guia do TechTudo traz dicas de como vender mais no iFood. Veja abaixo um resumo de cada uma delas:

Mudar horário de atendimento no iFood: os donos de estabelecimentos devem prestar atenção ao período em que há maior saída e maior número de pedidos na plataforma. O comportamento dos consumidores deve ser utilizado como parâmetro para adequar os horários de abertura e fechamento. Se o número de pedidos costuma ser maior na hora do almoço, por exemplo, e o seu restaurante só abre na parte da tarde, pode ser mais interessante e lucrativo mudar o horário de atendimento do estabelecimento pelo app. Aderir a programas de fidelidade: a técnica é interessante para atrair clientes novos e fidelizar os consumidores antigos e regulares. Por exemplo: você pode estipular um número de pedidos mínimos que devem ser realizados em um determinado período e, o cliente que concluir, ganha uma refeição ou um desconto na próxima compra. Fazer promoções e aceitar cupons: oferecer combos com bebidas ou sobremesas gratuitas já é um truque utilizado por restaurantes populares que atrai clientes pelo custo-benefício. Também é possível oferecer cupons para clientes que fazem a primeira compra no estabelecimento através de promoções do iFood "para conhecer restaurantes". Normalmente, este tipo de oferta requer um pedido com valor mínimo definido e, por esse motivo, a tática pode ser lucrativa. Prestar atenção nas avaliações de clientes: a avaliação positiva de clientes é um passo importante para vender mais no iFood. Fique atento ao que seus consumidores escrevem nas avaliações do restaurante. As informações podem ser uma forma de entender os erros e acertos do estabelecimento, além de ser um mecanismo usado por outros compradores que estão em busca de restaurantes na plataforma. Reavaliar o valor de pratos e da taxa de entrega: preços mais baixos e taxas de entrega grátis chamam a atenção de clientes no iFood. No entanto, se você não pode oferecer entrega gratuita para pedidos no app, pode considerar diminuir o valor final das refeições, tornando o preço mais tentador para os consumidores. Avaliar e atualizar o cardápio: uma maneira interessante de manter os clientes recorrentes e atrair novos é sempre ter alguma novidade no cardápio, para que as pessoas tenham o interesse de voltar e experimentar algo novo. Além disso, é importante pensar em um menu que seja produzido de forma ágil e satisfatória, para não aumentar o tempo de espera do cliente, nem prejudicar a qualidade do que é entregue. Adicionar fotos: a maior verdade atualmente é que as pessoas primeiro comem pelos olhos. Sendo assim, vale investir em imagens com boa resolução e qualidade e, principalmente, em fotos próprias com as receitas do cardápio. Também é importante descrever os ingredientes presentes no prato, oferecendo a opção de acrescentar ou retirar itens à preferência do cliente.

Veja também: Como cadastrar um código de desconto no iFood