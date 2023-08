Como visualizar Status do WhatsApp e não ser visto

Ver o Status do WhatsApp escondido e não ser visto é possível com poucos passos. Por padrão, o mensageiro registra quem visualizou as fotos e vídeos no Status. Um ajuste simples, no entanto, permite que você veja as imagens em segredo, sem que a pessoa que publicou saiba. O truque, que está disponível nos apps para iPhone ( iOS ) e Android , além do WhatsApp Web no PC, é útil para quem quer usar o aplicativo com mais privacidade.

No tutorial a seguir, confira como desativar o recibo ou confirmação de leitura para visualizar os Status do WhatsApp e não ser visto, sem que os seus contatos saibam. Os procedimentos foram executados em um celular com o Android, em um iPhone rodando o iOS e no WhatsApp Web pelo Windows e macOS.

Saiba como ver o Status dos seus contatos de forma anônima — Foto: João Gabriel Balbi/TechTudo

1. Ver o Status do WhatsApp escondido no Android

Para visualizar Status do WhatsApp e não ser visto em celulares com Android, siga o procedimento descrito a seguir:

Passo 1. Acesse as configurações do WhatsApp. Para isso, toque sobre o botão de menu, no canto superior direito da tela, e vá em "Configurações". Em seguida, abra "Privacidade";

Ver o Status do WhatsApp escondido no Android — Foto: Reprodução/Helito Beggiora/Raíssa Delphim

Passo 2. Por fim, deslize a tela até o final e desative a opção "Confirmações de leitura".

Ver o Status do WhatsApp escondido no Android — Foto: Reprodução/Helito Beggiora

2. Ver o Status do WhatsApp escondido no iPhone

Para visualizar Status do WhatsApp e não ser visto no iPhone (iOS), confira o passo a passo no tutorial abaixo:

Passo 1. Abra o WhatsApp e toque em "Configurações", no canto inferior direito da tela. Nas configurações do aplicativo, toque em "Privacidade";

Ver o Status do WhatsApp escondido no iPhone — Foto: Reprodução/Anna Kellen

Passo 2. Por fim, role a tela até o final e desative a opção "Confirmações de Leitura".

Ver o Status do WhatsApp escondido no iPhone — Foto: Reprodução/Anna Kellen

3. Ver o Status escondido no WhatsApp Web pelo PC

Quer saber visualizar Status do WhatsApp Web pelo PC ou notebook e não ser visto? Acompanhe o tutorial a seguir:

Passo 1. Acesse o WhatsApp Web (https://web.whatsapp.com/) e toque no ícone de três pontinhos, no canto superior, próximo à sua foto de perfil. Em seguida, clique em "Configurações";

Ver o Status escondido no WhatsApp Web pelo PC — Foto: Reprodução/Anna Kellen

Passo 2. Selecione "Privacidade" para entrar no menu referente às opções de privacidade do aplicativo;

Ver o Status escondido no WhatsApp Web pelo PC — Foto: Reprodução/Anna Kellen

Passo 3. Por fim, role a tela até encontrar a ferramenta de "Confirmações de leitura" e desative a opção. Veja também como postar Status no WhatsApp Web.

Ver o Status escondido no WhatsApp Web pelo PC — Foto: Reprodução/Anna Kellen

Pronto! Aproveite as dicas para ver o Status dos seus contatos sem que eles descubram. Vale lembrar que a configuração desativa o check azul e você não poderá saber quando as suas mensagens foram lidas. Caso queira, você pode ativar novamente a confirmação de leitura após visualizar os Status desejados.

4. O que acontece ao desativar as "confirmações de leitura" do WhatsApp?

Além de conseguir ver Status do WhatsApp escondido, desligar as confirmações de leitura significa que você não estará mais informado sobre quando suas mensagens foram lidas pelos destinatários. As confirmações de leitura são representadas por dois pequenos tiques azuis que aparecem ao lado de uma mensagem, indicando que o contato recebeu e leu a mensagem. Quando você desliga as confirmações de leitura, o que acontece é:

Você não verá as confirmações de leitura nas suas mensagens: independentemente de as pessoas terem lido suas mensagens ou não, você não receberá os dois tiques azuis que indicam que a mensagem foi lida;

Você também não enviará confirmações de leitura: isso significa que os outros não verão os dois tiques azuis quando você ler as mensagens deles.

Check azul no WhatsApp — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

Lembre-se de que, ao desligar as confirmações de leitura, você também perde a capacidade de saber quando suas mensagens foram lidas por outras pessoas. Isso pode ser útil para preservar sua privacidade ou evitar pressões para responder imediatamente, mas também pode limitar sua capacidade de acompanhar as interações em tempo real no aplicativo.

