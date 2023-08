Concurso Dataprev 2023: como fazer inscrição pelo site da Cebraspe

As inscrições para o concurso de 2023 da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev) já estão abertas. O edital disponibiliza 222 vagas com salários iniciais de R$ 8.747,61 para funções de ensino superior e R$ 3.713,12 para cargos de ensino médio. As provas acontecem em 1 de outubro para todas as unidades da empresa pública, e é possível se inscrever no processo seletivo até 18h do dia 18 de agosto. É preciso pagar uma taxa de R$ 80 para as vagas de nível médio e R$ 100 para o nível superior. A seguir, veja como fazer a sua inscrição para o concurso da Dataprev 2023.