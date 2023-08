Concurso MEC 2023: como ver edital para prova com salários de R$ 6,2 mil

O edital para o Concurso do Ministério da Educação (MEC) 2023 já pode ser visualizado no site do Cebraspe. A prova disponibilizará 220 vagas para o cargo de Técnico em Assistência Educacional, com salários de R$ 6.255,90. Para realizar o concurso, é preciso ter ensino superior em qualquer área — concluído em alguma instituição reconhecida pelo MEC — e pagar uma taxa de R$ 80. As inscrições poderão ser realizadas a partir de 9 de agosto e vão durar até o dia 28 do mesmo mês. A seguir, confira as principais informações sobre o concurso do Ministério da Educação e saiba como consultar o edital da prova.