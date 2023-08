Corinthians x Cruzeiro ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Cruzeiro e Corinthians jogam neste sábado (19) pela primeira rodada do segundo turno do Brasileirão 2023. O jogo será realizado no Mineirão, em Belo Horizonte, e tem início marcado para as 21h, no horário de Brasília. A partida tem transmissão do Sportv e poderá ser assistida ao vivo e online pelo Globoplay, que retransmite o sinal da emissora para assinantes do pacote Globoplay + Canais Ao Vivo. No duelo entre os times no primeiro turno, o Timão levou a melhor, vencendo por 2 a 1. Confira, a seguir, como assistir a Cruzeiro e Corinthians ao vivo pelo PC e celular.