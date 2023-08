Corinthians x Estudiantes ao vivo: onde assistir ao jogo da Copa Sul-Americana

Corinthians e Estudiantes se enfrentam, às 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (22), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana 2023. Disputado na Neo Química Arena, em São Paulo, o duelo será transmitido ao vivo no canal da TV fechada ESPN , cujo sinal em tempo real é disponibilizado online para os assinantes do Star+ . O streaming é pago (custando R$ 40,90 por mês) e pode ser acessado em sua versão para o PC ou no aplicativo disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ).

Após eliminar o Newell's Old Boys, o Timão tenta passar por mais um time argentino na busca por sua primeira final de Copa Sul-Americana. Veja, a seguir, as possíveis equipes titulares e como acompanhar a partida disputada entre Corinthians e Estudiantes ao vivo e online para os assinantes do Star+.

Corinthians x Estudiantes ao vivo hoje: primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana 2023 será transmitido online no Star+ — Foto: Reprodução/Facebook Corinthians

Provável escalação do Corinthians

Cássio, Bruno Méndez, Lucas Veríssimo (Gil), Murilo, Matheus Bidu, Gabriel Moscardo (Maycon), Fausto Vera, Giuliano, Rojas, Guilherme Biro (Wesley) e Yuri Alberto.

Provável escalação do Estudiantes

Andújar, Leonardo Godoy, Lollo, Santiago Núñez, Bendetti, Jorge Rodríguez, Santiago Ascacíbar, Rollheiser, Zuqui, Zapiola e Mauro Méndez.

Árbitro do jogo entre Corinthians e Estudiantes

A arbitragem do jogo entre Corinthians e Estudiantes pela Copa Sul-Americana 2023 será feita por Jesús Valenzuela, da Venezuela.

Corinthians x Estudiantes ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Abra o site do Star+ ("starplus.com/pt-br/home", sem aspas) e faça login. Então, toque no banner da partida do Timão. Caso ele não apareça, selecione a guia "ESPN";

Após acessar o Star+, torcedor deve escolher a área do canal ESPN para encontrar a transmissão da Copa Sul-Americana ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Na próxima etapa, ache o campo "Esportes" e clique no ícone de bola de futebol;

Continue o procedimento escolhendo o ícone de bola de futebol — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Agora, escolha "Conmebol Sudamericana" e pressione o destaque do duelo entre Corinthians e Estudiantes;

Espectador deve selecionar o banner do jogo do Corinthians para acessar a transmissão ao vivo no Star+ — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. No horário marcado, a transmissão ao vivo de hoje será iniciada automaticamente.

A partir das 21h30, a transmissão ao vivo das quartas de final da Copa Sul-Americana 2023 começa online, no Star+ — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Corinthians x Estudiantes ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Inicie o app do Star+ e faça login. Depois, pressione o destaque do jogo do Corinthians. Se ele não estiver disponível, toque na aba da "ESPN". Feito isso, escolha o ícone de bola de futebol;

Transmissão de Corinthians vs Estudiantes ao vivo e online está disponível no celular, para os assinantes do Star+ — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Nesta etapa, vá em "Conmebol Sudamericana" e pressione o banner do confronto de hoje para que a transmissão comece na hora prevista.

Depois de pressionar o destaque do jogo do Corinthians, público assiste a transmissão ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

