Corinthians x Goiás ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

📝 Site de apostas esportivas: onde apostar em jogos de futebol? Comente no Fórum do TechTudo

Passo 2. Na página de transmissão, clique em “Esportes”, no menu da lateral esquerda, e selecione o Sportv no guia de canais;

Passo 1. Abra o Globoplay no celular no horário do jogo e toque na opção “Agora”, no menu inferior. Em seguida, acesse a aba “Esportes” e selecione o Sportv. A transmissão será iniciada imediatamente e você poderá assistir a Corinthians e Goiás ao vivo no celular.