Corinthians x Internacional ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão

Internacional e Corinthians se enfrentem neste sábado (5), às 18h30, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. A partida será realizada no Estádio Beira-Rio, no Rio Grande do Sul, com transmissão ao vivo do Premiere, e poderá ser assistida online pelo Globoplay. Para isso, é preciso ser assinante do pacote Globoplay + Premiere. O Inter está na 12ª posição da tabela, com 23 pontos, enquanto o Timão aparece logo atrás, em 14º, com 19 pontos. Confira, a seguir, como assistir a Corinthians e Internacional ao vivo pelo PC e celular.