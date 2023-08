Criança Esperança 2023: onde assistir aos shows ao vivo e online

O Criança Esperança 2023 acontece nesta segunda-feira (7) e terá transmissão ao vivo da TV Globo , logo após a novela Terra e Paixão , por volta das 22h (horário de Brasília). Pela Internet, é possível assistir ao programa em tempo real por meio do Globoplay , que retransmite de graça a programação da emissora, no PC e no celular. Neste ano, a festa será apresentada por Ivete Sangalo e Marcos Mion, e terá shows de Ludmilla, Zeca Pagodinho, Léo Santana, Fábio Jr., Dilsinho, Preta Gil, Ana Castela, Alcione, Negra Li, entre outros. Confira, a seguir, como doar para o Criança Esperança e como assistir ao programa ao vivo online.

Criança Esperança 2023: Ivete Sangalo e Marcos Mion são os apresentadores; saiba como assistir ao vivo — Foto: Divulgação/Globo

Como doar para o Criança Esperança 2023

Pelo telefone

Para doar 7 reais: 0500 2023 007;

Para doar 20 reais: 0500 2023 020;

Para doar 40 reais: 0500 2023 040.

Pelo Pix

A chave Pix do Criança Esperança é esperanca@unesco.org. No canal, é possível fazer doações de qualquer valor durante todo o ano. As doações vão direto para a conta da Unesco.

Pelo site

Também é possível fazer doações de qualquer valor e direto para a conta da Unesco pelo site do Criança Esperança. Basta acessar "criancaesperanca.com.br" e clicar no botão "DOE" (acima de "Ajude nossas crianças'). Depois, será preciso apenas definir o valor e seguir as recomendações da plataforma.

Como assistir ao show do Criança Esperança 2023 ao vivo

Passo 1. Acesse o Globoplay (globoplay.globo.com) no horário do programa e clique em “Agora na TV”;

Chave Pix Criança Esperança: saiba como assistir ao programa ao vivo e online pelo Globoplay — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Na página da transmissão, clique em “Assista agora”;

É possível assistir ao show do Criança Esperança 2023 ao vivo nesta segunda pelo Globoplay — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Faça login com sua Conta Globo ou clique em “Cadastre-se” para realizar o cadastro;

Criança Esperança Pix: é preciso fazer login no Globoplay para assistir ao programa online — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Após o login, você será redirecionado imediatamente para a transmissão e poderá assistir ao Criança Esperança 2023 ao vivo.

Criança Esperança dia: programa é transmitido nesta segunda-feira (7) ao vivo pelo Globoplay — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Como assistir ao Criança Esperança pelo celular

Passo 1. Abra o Globoplay na hora do programa e toque em “Agora”, no menu inferior. Com a página de transmissão aberta, clique em “Assista agora”;

Eliana no Criança Esperança: veja como assistir ao vivo pelo Globoplay no celular — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Faça login com sua Conta Globo ou toque em “Cadastre-se” para preencher o formulário. Após o login, você será redirecionado de volta para a transmissão e poderá assistir ao Criança Esperança 2023 ao vivo.

App do Globoplay permite assistir ao Criança Esperança: doar é possível pelo telefone, pix ou site — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

