Cuiabá x Flamengo ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Cuiabá e Flamengo se enfrentam, às 20h (horário de Brasília) deste domingo (6), em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. A partida, que acontece na Arena Pantanal, em Cuiabá, tem transmissão ao vivo na TV fechada pelo canal Premiere , cujo sinal em tempo real pode ser acessado online no Globoplay no PC ou no app para Android e iPhone ( iOS ). Lembrando que, para assistir pelo streaming, é necessário ser assinante do plano "Globoplay e Premiere”. No momento, a assinatura anual está em promoção, custando R$ 39,90 x 12. Na opção mensal, continua o valor padrão de R$ 69,90.

O Dourado ocupa atualmente a nona posição do campeonato e quer vencer para se aproximar da zona de classificação para a Libertadores 2024. Já o Rubro-Negro, atual vice-líder, segue na perseguição do líder Botafogo. Saiba, abaixo, os possíveis titulares e como assistir ao confronto entre Cuiabá e Flamengo ao vivo e online no Globoplay.

Cuiabá x Flamengo ao vivo hoje: partida do Brasileirão 2023 será transmitida no Globoplay — Foto: Reprodução/Site Cuiabá

Provável escalação do Cuiabá

Walter, Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur, Rikelme, Fernando Sobral, Raniele, Pablo Ceppelini, Wellington Silva (Jonathan Cafu), Clayson e Deyverson.

Provável escalação do Flamengo

Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Filipe Luís), Thiago Maia (Victor Hugo), Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro (Everton Cebolinha).

Como comprar ingressos para o jogo entre Cuiabá e Flamengo?

Os ingressos restantes para o duelo entre Cuiabá e Flamengo podem ser comprados online no site Ticket Hub ("tickethub.com.br", sem aspas). Após entrar, o torcedor deve clicar no banner da partida e, depois, selecionar o setor e o acento de sua preferência. Em seguida, basta fazer login na plataforma e realizar o pagamento. Vale lembrar que, para a torcida visitante, apenas os setores Norte Superior e Inferior estão disponíveis.

Cuiabá x Flamengo ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Acesse o site do Globoplay ("globoplay.globo.com", sem aspas). Então, no canto superior direito, dê um clique no ícone de avatar para poder fazer login com uma Conta Globo ou se tornar assinante;

No Globoplay, torcedor deve fazer login com os dados de uma Conta Globo ou assinar o Premiere

Passo 2. Após ter feito login, vá na seção "Agora na TV" para ter acesso às transmissões ao vivo disponíveis no streaming;

Cuiabá x Flamengo hoje online: acessar a aba "Agora na TV" possibilita visualizar a área com as transmissões ao vivo disponíveis no Globoplay

Passo 3. Na hora de início, toque na guia “Esportes” e selecione o canal Premiere para começar a transmissão imediatamente.

'Cuiabá x Flamengo: onde assistir?' Público deve entrar no campo "Esportes" e escolher o Premiere para acompanhar o jogo do Brasileirão ao vivo pelo Globoplay

Cuiabá x Flamengo ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Abra o aplicativo do Globoplay. Em seguida, pressione o ícone do avatar, localizado na parte superior direita, para fazer login com uma Conta Globo ou assinar uma plano com o Premiere;

Cuiabá vs Flamengo tem transmissão ao vivo sendo exibida online no celular, para os assinantes do Globoplay com Premiere

Passo 2. Com login concluído, toque no botão "Agora" para visualizar as transmissões ao vivo. No horário marcado, vá na aba "Esportes" e escolha o canal Premiere. Assim, a transmissão do Brasileirão será iniciada.

Na guia "Esportes", espectador seleciona o canal Premiere para acompanhar Cuiabá x Flamengo ao vivo e online no Globoplay

Pronto. Agora que você já aprendeu como acessar o sinal do canal Premiere em tempo real online, assine e faça login no Globoplay para assistir à partida entre Cuiabá e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro 2023.

