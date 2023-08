Defensa y Justicia x Botafogo ao vivo: onde assistir ao jogo da Sul-Americana

Defensa y Justicia e Botafogo se enfrentam, às 19h (horário de Brasília) desta quarta-feira (30), pelo segundo confronto das quartas de final da Copa Sul-Americana 2023. A partida, que acontece no Estádio Florencio Sola, na Argentina, será transmitida ao vivo para os assinantes do Paramount+ . O streaming é pago e pode ser acessado em sua versão web ou no aplicativo disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). Novos assinantes podem se registrar e aproveitar sete dias gratuitos de teste.

No jogo de ida, disputado no Rio de Janeiro, o Botafogo tropeçou e empatou pelo placar de 1 a 1. Desta vez, um novo empate leva a decisão da vaga para a disputa de pênaltis. Descubra, abaixo, as possíveis escalações e veja como assistir ao confronto entre Defensa y Justicia e Botafogo ao vivo e online para assinantes do Paramount.

Defensa y Justicia x Botafogo ao vivo hoje: segunda partida das quartas de final da Copa Sul-Americana 2023 será transmitida online no Paramount+ — Foto: Reprodução/Facebook Defensa y Justicia

Provável escalação do Defensa y Justicia

Bologna, Sant`Anna, Malatini, Cardona, Soto, Lopez, Gutiérrez, Barbona, Solari, Togni e Nicolás Fernández.

Provável escalação do Botafogo

Gatito Fernández, Di Plácido (João Pedro), Philipe Sampaio, Cuesta, Hugo, Danilo, Gabriel (Tchê Tchê), Lucas Fernandes (Eduardo), Luís Henrique, Victor Sá e Matheus Nascimento (Diego Costa).

Árbitro do jogo entre Defensa y Justicia e Botafogo

A arbitragem do jogo entre Defensa y Justicia e Botafogo pela Copa Sul-Americana 2023 será feita por Jhon Ospina, da Colômbia.

Defensa y Justicia x Botafogo ao vivo: como assistir ao jogo pelo Paramount+ no PC

Passo 1. Acesse a página do Paramount+ ("paramountplus.com/home/", sem aspas) e faça login. Caso não veja o destaque da Copa Sul-Americana, clique na área de "Esportes";

Espectador tem acesso à transmissão ao vivo e online do jogo do Botafogo após entrar na área de esportes do Paramount+ — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Nesta etapa, role a tela até o campo "Conmebol Sul-Americana". Feito isso, toque no banner da partida entre Defensa y Justicia e Botafogo;

Para seguir no processo, selecione o destaque de Defensa y Justicia x Botafogo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. No horário agendado, use o botão "Ver agora" para dar início à transmissão de hoje rapidamente.

Às 19h, a transmissão ao vivo e online do duelo decisivo do Botafogo tem início no Paramount+ — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Defensa y Justicia x Botafogo ao vivo: como assistir ao jogo pelo Paramount+ no celular

Passo 1. Execute o aplicativo do Paramount+ e faça login. Então, se o banner da Copa Sul-Americana não estiver sendo exibido, acesse o campo "Esportes". Em seguida, desça a tela e, na seção "Conmebol Sul-Americana", pressione o destaque do jogo do Botafogo;

Transmissão de Defensa y Justicia e Botafogo é disponibilizada ao vivo e online no campo de esportes do app do Paramount+, para os assinantes da plataforma — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Na página seguinte, pressione o botão "Ver agora" para a transmissão do Paramount+ começar automaticamente na hora prevista.

Torcedor assiste a transmissão da partida decisiva da Copa Sul-Americana ao vivo e online no Paramount+, a partir das 19h — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já sabe como acessar a transmissão da Copa Sul-Americana 2023 ao vivo e online no Paramount+, aproveite as dicas do tutorial e abra o serviço para assistir a Defensa y Justicia x Botafogo.

