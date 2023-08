Deportivo Pereira x Palmeiras ao vivo: onde assistir ao jogo da Libertadores

Com três títulos conquistado do torneio, o Palmeiras está em busca de se tornar o maior campeão brasileiro da Libertadores. No final de semana, o Verdão jogou contra o Cuiabá e ganhou por 2 a 0. Vale lembrar que, além do Globoplay, o Star+ também fará a transmissão da partida para seus assinantes. Saiba, abaixo, as prováveis escalações e veja onde assistir a Palmeiras x Deportivo Pereira pela Libertadores 2023 no Globoplay.