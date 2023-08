DITR 2023: como baixar o programa para fazer a declaração

A Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR 2023) pode ser feita já a partir desta segunda-feira (14). Os contribuintes devem entregar a declaração por meio do Programa Gerador da Declaração ITR 2023, disponibilizado pela Receita Federal para download no Windows , macOS e Linux . O prazo final para realizar o procedimento é às 23h59 (horário de Brasília) do dia 29 de setembro de 2023. Segundo a Receita, devem fazer a declaração pessoas físicas e jurídicas que possuam ou sejam titulares de algum imóvel rural e que não sejam isentas.

O valor mínimo do imposto é de R$ 10, e ele pode ser pago em até quatro parcelas mensais, desde que cada parcela seja maior que R$ 50. A quantia depende da aptidão, localização e tamanho do imóvel. O prazo para pagamento da primeira parte ou da cota única é 29 de setembro. Confira, a seguir, como baixar o programa para fazer a Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR 2023).

Saiba como baixar programa para fazer declaração do ITR 2023 — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Como baixar o programa para fazer a DITR 2023

Passo 1. Para baixar o programa ITR 2023 para Windows, acesse a página de download no site da Receita Federal (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/pgd/ditr) e clique no botão “Baixar Programa”;

ITR 2023 download: saiba como baixar o programa no site da Receita Federal — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Caso utilize outro sistema operacional, como Linux e macOS, basta clicar no ícone correspondente para iniciar o download imediatamente;

Programa ITR 2023 está disponível para Windows, macOS e Linux — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Após o download, execute o arquivo para iniciar a instalação. Em seguida, abra o programa para fazer a declaração;

Saiba como fazer declaração no ITR 2023 — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Com o programa aberto, clique em “Nova” para iniciar uma nova declaração, ou em “Importar Dados da Declaração de 2022” para copiar as informações do ano anterior.

Programa ITR 2023 permite fazer nova declaração ou importar dados de 2022 — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Com informações da Receita Federal

