Espanha x Inglaterra: como assistir à final da Copa Feminina 2023 na CazéTV

A final Copa do Mundo Feminina de Futebol 2023 será disputada entre Espanha e Inglaterra no domingo (20) às 7h, horário oficial de Brasília. O confronto se destaca por garantir uma campeã inédita na competição, já que nem Espanha e nem Inglaterra conquistaram o torneio até então. Você poderá assistir à partida gratuitamente no canal da CazéTV, do streamer Casimiro, no YouTube. Vale ressaltar que a transmissão no canal começa às 5h, com o pré-jogo. Confira, a seguir, como acessar a CazéTV para assistir à decisão da Copa do Mundo Feminina 2023.