Flamengo x Grêmio ao vivo: onde assistir à semifinal da Copa do Brasil

Flamengo e Grêmio se reencontram, às 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (16), para o segundo das semifinais da Copa do Brasil 2023. Disputada no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, a partida contará com transmissão ao vivo no Globoplay, que disponibiliza o sinal aberto da TV Globo para a Internet. O serviço de streaming pode ser acessado gratuitamente em sua versão web ou pelo aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS). Para assistir, é preciso fazer login em uma Conta Globo ou se cadastrar usando e-mail e senha ou os dados de contas Facebook, Google e Apple.