Flamengo x Internacional ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Flamengo e Internacional jogam neste sábado (26) pela 21ª rodada do Brasileirão 2023. A partida está marcada para começar às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, e terá transmissão ao vivo do Premiere. Pela Internet, será possível assistir ao jogo em tempo real pelo Globoplay, que retransmite o sinal da emissora esportiva para assinantes do pacote Globoplay + Premiere — com preço de R$ 39,90 por mês, no plano anual. Confira, a seguir, as escalações e como assistir a Flamengo e Internacional ao vivo pelo computador e pelo celular.