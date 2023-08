Flamengo x Internacional: como comprar ingressos para o jogo no Maracanã

Já é possível comprar ingressos para o jogo entre Flamengo e Internacional, válido pela 21ª rodada do Brasileirão 2023. A partida acontece às 18h30 em 26 de agosto e tem tíquetes a partir de R$ 120 (inteira), que podem ser adquiridos diretamente pelo site do Flamengo. Para retirar o ingresso em ponto físico, é necessário apresentar voucher impresso, preenchido e assinado, documento original com foto e CPF e, em caso de meia-entrada, comprovante do benefício. O TechTudo preparou um passo a passo sobre como realizar a compra, confira a seguir.