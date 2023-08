Flamengo x Olimpia ao vivo: onde assistir ao jogo da Libertadores online

📝 Site de apostas esportivas: onde apostar em jogos de futebol? Comente no Fórum do TechTudo

Passo 1. Acesse o site do Star+ ("starplus.com/pt-br/home", sem aspas) e faça login. Em seguida, clique no banner da partida. Se ele não estiver sendo exibido, vá na guia "ESPN";

Passo 1. Entre no app do Star+ e faça login. Mais uma vez, procure pelo banner da partida. Caso ele não seja mostrado, pressione a aba "ESPN" e, depois, escolha o ícone de bola de futebol;

Passo 2. Nesta etapa, escolha o campo "Conmebol Libertadores". Em seguida, ache a área "Ao Vivo e A Seguir" e toque no banner do jogo de hoje. Assim, a transmissão será iniciada no horário previsto.

Pronto. Agora que você já aprendeu como acessar o sinal da ESPN em tempo real online, aproveite as dicas do tutorial e entre com sua conta no Star+ para assistir a Olimpia x Flamengo.