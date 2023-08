Flamengo x Olimpia ao vivo: onde assistir ao jogo da Libertadores online

Flamengo e Olimpia fazem, às 21h (horário de Brasília) desta quinta-feira (3), o jogo de ida da fase de oitavas de final da Copa Libertadores da América 2023. A partida acontece no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, e contará com transmissão ao vivo na ESPN — cujo sinal em tempo real pode ser assistido online pelos assinantes de um dos planos pagos do Star+ . O serviço de streaming pode ser acessado tanto em sua versão web no PC quanto no aplicativo disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ).

Assim como na edição de 2021, as equipes voltam a se enfrentar em uma fase de mata-mata da Libertadores. Na ocasião, o Rubro-Negro carioca se classificou após conseguir um placar agregado de 9 a 2. Confira, a seguir, os possíveis titulares e veja como assistir ao jogo entre Flamengo e Olimpia ao vivo e online no Star+ para assinantes.

Flamengo x Olimpia ao vivo hoje: jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2023 será transmitida online no Star+ — Foto: Divulgação/Site Flamengo

Provável escalação do Flamengo

Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas (Filipe Luís), Thiago Maia (Victor Hugo), Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

Provável escalação do Olimpia

Espinola (Oliveira), Silva, Zarate, Gamarra, Zabala, Cardozo, Gomez, Ortiz (Torres), Fernandez, Paiva Ayala e Bruera.

Flamengo x Olimpia ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Para acompanhar o jogo do Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores 2023 hoje ao vivo, acesse o site do Star+ ("starplus.com/pt-br/home", sem aspas) e faça login. Em seguida, clique no banner da partida. Caso ele não apareça, vá na seção "ESPN";

Público acessa a transmissão de Flamengo x Olimpia ao vivo após entrar na área do canal "ESPN", no Star+ — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Na tela seguinte, role a página até o campo "Esportes" e pressione o ícone de bola de futebol;

Para seguir com o procedimento é necessário encontrar e escolher o ícone de bola de futebol — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Agora, em "O melhor do futebol", selecione o destaque do confronto contra o Olimpia;

Após selecionar o banner correto, espectador acompanha a transmissão do jogo do Flamengo ao vivo no Star+ — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. No horário previsto, aguarde a transmissão de Flamengo x Olimpia iniciar automaticamente.

A partir das 21h, torcedor assiste a transmissão de Flamengo x Olimpia ao vivo e online no star+ — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Flamengo x Olimpia ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Para assistir à partida entre Flamengo e Olimpia ao vivo pelo celular, inicie o app do Star+ e faça login. Depois, toque no destaque do jogo. Se ele não surgir, toque na aba "ESPN". Feito isso, pressione o ícone de bola de futebol;

Transmissão de Flamengo vs Olimpia será disponibilizada ao vivo e online no celular, através do app do Star+ — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Então, no campo "O melhor do futebol", toque no banner do jogo do Flamengo e espere a transmissão começar na hora marcada.

Telespectador deve pressionar o destaque da partida para acompanhar as oitavas de final da Libertadores ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já aprendeu como assistir ao sinal da ESPN em tempo real online, aproveite as dicas do tutorial e entre no Star+ com sua conta para acompanhar Flamengo x Olimpia.

