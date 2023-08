Flamengo x São Paulo ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Flamengo e São Paulo duelam, às 18h30 (horário de Brasília) deste domingo (13), em partida válida pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2023. Com ingressos esgotados, o jogo está marcada para o Estádio do Maracanã (RJ) e contará com transmissão ao vivo no Globoplay, que retransmite em tempo real o sinal do Premiere. Para assistir, basta acessar o streaming no PC ou no app para Android e iPhone (iOS). Para os novos assinantes, o pacote anual está em promoção, custando R$ 39,90 por 12 meses. No formato mensal, segue o preço básico de R$ 69,90.