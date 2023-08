Fluminense x América-MG ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão

Fluminense e América-MG disputam, às 18h30 (horário de Brasília) deste sábado (19), um duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida terá transmissão ao vivo na TV fechada pelo Premiere , cujo sinal em tempo real é retransmitido no Globoplay . O streaming pode ser acessado em sua versão para o PC ou no app disponível para Android e iPhone ( iOS ). Vale ressaltar que, para assistir, é preciso ser assinante do pacote "Globoplay e Premiere”. Para quem não for, a assinatura mensal custa R$ 69,90. No formato promocional anual, o valor está R$ 39,90.

Sétimo colocado na competição, o Fluminense quer vencer para voltar à zona de classificação para a Libertadores 2024. Já o Coelho, atual lanterna do Campeonato Brasileiro, precisa ganhar para seguir buscando se livrar da zona de rebaixamento. Veja, abaixo, as prováveis escalações iniciais e como assistir a Fluminense x América-MG ao vivo e online no Globoplay.

Provável escalação do Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Diogo Barbosa, André, Martinelli (Lima), Ganso, Arias, Cano e Keno (Yony González).

Provável escalação do América-MG

Mateus Pasinato, Marcinho (Rodriguinho), Iago Maidana (Zanaki), Éder, Marlon, Juninho, Lucas Kal, Alê, Mendez, Mastriani e Everaldo (Paulinho Bóia).

Árbitro do jogo entre Fluminense e América-MG

A arbitragem do jogo entre Fluminense e América-MG pelo Brasileirão 2023 será feita por Flavio Rodrigues de Souza, de São Paulo.

Fluminense x América-MG ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Acesse o site do Globoplay ("globoplay.globo.com", sem aspas). Depois, no canto superior direito, vá no ícone de avatar para poder fazer login com uma Conta Globo ou se tornar assinante de um plano com o Premiere;

Passo 2. Prossiga, clicando na aba "Agora na TV" para poder saber quais são as atuais transmissões ao vivo da plataforma;

Passo 3. Na hora marcada, toque na seção “Esportes” e selecione o canal Premiere para iniciar a transmissão da partida automaticamente.

Fluminense x América-MG ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Inicie o app do Globoplay e, na parte superior direita, toque no ícone do avatar para fazer login com uma Conta Globo ou adquirir uma assinatura do serviço;

Passo 2. Depois, pressione o botão "Agora" para visualizar as transmissões ao vivo disponíveis. No horário do duelo, entre na guia "Esportes" e pressione o canal Premiere. Com isso, a transmissão começará.

Pronto. Agora que você aprendeu como acessar o sinal do canal Premiere em tempo real online, assine um pacote e faça login no Globoplay para acompanhar Fluminense x América-MG pelo Campeonato Brasileiro 2023.

