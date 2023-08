Fluminense x Argentinos Juniors ao vivo: onde assistir ao jogo online

Fluminense e Argentinos Juniors fazem, às 19h (horário de Brasília) desta terça-feira (8), a segunda partida da fase de oitavas de final da Copa Libertadores da América 2023. O confronto decisivo acontece no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, e terá transmissão ao vivo pelo Paramount+. Para assistir, os assinantes do streaming devem acessar a plataforma em sua versão para PC ou no aplicativo disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Quem não for cadastrado pode se inscrever e aproveitar sete dias de teste grátis.