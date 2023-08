Fluminense x Olimpia ao vivo: onde assistir ao jogo pela Libertadores hoje

Fluminense e Olimpia se enfrentam nesta quinta-feira (24) no jogo de ida das quartas de final da Libertadores 2023. O confronto está marcado para começar às 21h30, no horário de Brasília, e ocorre no Maracanã, com transmissão ao vivo da ESPN. Pela internet, é possível assistir à partida ao vivo pelo Star+, que retransmite a programação da emissora em tempo real para os assinantes. Enquanto o time carioca vem de uma vitória de 3 a 1 contra o América-MG no Brasileirão, o paraguaio vem de empate em 1 a 1 com o Guaireña no campeonato local. Confira, a seguir, onde assistir a Fluminense e Olimpia ao vivo e online no computador e no celular.