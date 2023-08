Fluminense x Palmeiras ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Fluminense e Palmeiras se enfrentam neste sábado (5), às 21h, no horário de Brasília, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no Maracanã, no Rio de Janeiro, e terá transmissão ao vivo do SporTV. Pela Internet, é possível assistir à partida pelo Globoplay, que retransmite o sinal da emissora esportiva em tempo real para assinantes do pacote Globoplay + Canais Ao Vivo. Enquanto o Verdão ocupa a terceira posição do Brasileirão, com 31 pontos, o Tricolor está em quinto, com 28 pontos. Confira, a seguir, como assistir a Fluminense e Palmeiras ao vivo e online pelo computador e celular.