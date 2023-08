Gamma.app: site cria slides com inteligência artificial; saiba usar

O Gamma.app é um site gratuito que cria slides de um jeito fácil e prático, com o uso de inteligência artificial. Em poucos segundos, a ferramenta é capaz de transformar um comando de texto em uma apresentação com design completo e template flexível, possibilitando adicionar gifs, vídeos, gráficos e até mesmo sites. Ainda, o Gamma.app permite edição colaborativa em tempo real e até exportar os slides em formato compatível com o PowerPoint e Google Slides .

Apesar de gratuita, a ferramenta possui alguns serviços pagos disponíveis no Gamma Pro. Para adquirir o uso ilimitado da ferramenta, basta assinar o plano por US$ 16 mensais (cerca de R$ 78). Para o uso no modo grátis, o usuário possui 400 créditos para “gastar” no site com as ferramentas que demandam inteligência artificial. Confira, a seguir, como utilizar o Gamma.app para criar slides com IA.

O Gamma.app utiliza inteligência artificial para construir slides a partir de um comando de texto — Foto: Millena Borges/TechTudo

Como usar o Gamma.app para criar slides com inteligência artificial

Passo 1. Primeiro, acesse o site do Gamma.app e faça o cadastro, clicando em “Sign up for free”;

É possível fazer um login rápido com uma conta do Gmail — Foto: Reprodução/Millena Borges

Passo 2. Escolha “Presentation” para começar a criar slides com o Gamma.app;

Também é possível criar documentos e páginas de web no gamma.app — Foto: Reprodução/Millena Borges

Passo 3. Em qualquer idioma que você desejar, digite um tópico para a apresentação ou escolha um dos temas sugeridos pela plataforma;

Caso opte por escrever um comando, descreva detalhadamente o tema da sua apresentação — Foto: Reprodução/Millena Borges

Passo 4. Edite os tópicos gerados pela IA para a sua apresentação e clique em “Continue” ou “Try Again”, caso queira uma nova sugestão de temas;

Ao continuar com o auxílio da IA, serão utilizados 40 créditos — Foto: Reprodução/Millena Borges

Passo 5. Selecione um tema ou deixe que a ferramenta escolha em modo aleatório, clicando em “Surprise Me”. Em seguida, clique em “Continue”;

A apresentação será gerada em alguns segundos — Foto: Reprodução/Millena Borges

Passo 6. Com o slide pronto, inicie as edições de acordo com o objetivo da apresentação;

É possível realizar edições simples de texto diretamente na apresentação — Foto: Reprodução/Millena Borges

Passo 7. Na barra à direita, clique em “Edit With AI” para realizar uma edição com uso da inteligência artificial;

Observe a quantidade de créditos disponíveis ao realizar edições com a IA — Foto: Reprodução/Millena Borges

Passo 8. Escolha uma das sugestões de edição ou digite um comando na caixa de texto;

A sugestão de edição irá aparecer abaixo junto com uma comparação com a versão anterior — Foto: Reprodução/Millena Borges

Passo 9. Em “Card templates”, reorganize a disposição dos textos na apresentação;

Basta arrastar a disposição escolhida para o slide para adicionar um “card template” — Foto: Reprodução/Millena Borges

Passo 10. Em “text formatting”, arraste caixas de título, listas e outros para escrever nos slides;

A ferramenta possui uma variedade de opções de caixas de texto para a apresentação — Foto: Reprodução/Millena Borges

Passo 11. Em “Callout blocks”, insira caixas com ícones para adicionar informações, notas, avisos, perguntas e outros;

Torne a apresentação mais interativa e visual adicionando "Callout blocks" — Foto: Reprodução/Millena Borges

Passo 12. Em “Layout options”, insira colunas, tabelas ou layouts inteligentes, como esta linha do tempo;

As opções de layout facilitam e economizam tempo na construção dos slides — Foto: Reprodução/Millena Borges

Passo 13. Em “Visual templates”, você irá encontrar designs prontos;

É possível inserir fotos com descrição, diagramas, linhas do tempo e bullet points — Foto: Reprodução/Millena Borges

Passo 14. Use o menu à direita para adicionar imagens, GIFs, vídeos, páginas de site e até formulários;

As últimas 4 ferramentas são voltadas para imagens, vídeos e links externos — Foto: Reprodução/Millena Borges

Passo 15. Para apresentar, clique em “Present” ou na seta para baixo para compartilhar um link da apresentação;

Apresente os slides na mesma aba ou em tela cheia — Foto: Reprodução/Millena Borges

Passo 16. Para salvar e compartilhar a apresentação, clique em “Share”.

Adicione e-mails, compartilhe publicamente, faça download ou gere um código para incorporar a apresentação em uma página — Foto: Reprodução/Millena Borges

Com informações de Make Use Of e Gamma App

