Grêmio x Cruzeiro ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Grêmio e Cruzeiro jogam pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023 às 19h (horário de Brasília) deste domingo (27). Marcada para a Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), a partida contará com transmissão ao vivo na TV Fechada pelo SporTV e Premiere. O sinal em tempo real dos canais pode ser assistido online no Globoplay pelos assinantes do plano "Globoplay + Canais” ou do pacote Premiere. O streaming pode ser acessado em sua versão para PC ou no app para Android e iPhone (iOS). Vale lembrar que o preço da assinatura, atualmente, custa a partir de R$ 39,90 no formato promocional anual e R$ 49,90 no pagamento mensal.