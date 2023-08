Histórias para dormir: onde encontrar contos para ler para os seus filhos

📝 Vale a pena comprar um e-reader? Qual? Comente no Fórum do TechTudo

Passo 2. Após selecionar uma história e clicar nela, o site abrirá outra página com o conto desejado. No exemplo abaixo, a história escolhida foi "O Cravo e a Rosa";

Passo 3. O site conta com as seguintes categorias de histórias, localizadas na parte superior da tela: clássicas, princesas, animais, curtinhas e evangélicas. Porém, ao rolar a tela até o final, é possível encontrar outras categorias, como história infantil para dormir e histórias curtas para refletir. Para acessar qualquer categoria, basta clicar nela. No exemplo a seguir, a categoria escolhida foi "animais";