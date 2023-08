Hogwarts Legacy Avada Kedavra: como aprender o feitiço amaldiçoado

Avada Kedavra pode ser aprendido em uma linha de missões com um de seus companheiros, Sebastian Sallow, e após ter passado da missão "Lodgok's Loyalty" na campanha. Além disso, é necessário ter feito a missão de relacionamento "In the Shadow of Hope" do personagem. A seguir, confira a seguir como aprender o feitiço amaldiçoado em Hogwarts Legacy, disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC (via Steam e Epic Games Store), com uma versão para Nintendo Switch planejada para 14 de novembro.

Hogwarts Legacy permite que jogadores aprendam o feitiço amaldiçoado Avada Kedavra se quiserem — Foto: Reprodução/PlayStation

Hogwarts Legacy recomenda que os usuários estejam no nível 28 para realizar a missão onde é possível aprender Avada Kedavra, chamada "In the Shadow of the Relic". Além disso, é preciso ficar atento ao diálogo, já que é preciso escolher certas opções. Se tiver perdido sua oportunidade nesta missão, existe a possibilidade de aprender em outro momento na missão "In the Shadow of Fate".

Apesar de Avada Kedavra ser um feitiço usado principalmente por vilões no mundo de Harry Potter, vale mencionar que não há um sistema de moralidade em Hogwarts Legacy. Por isso, não há nenhum tipo de consequência no jogo por usar o feitiço, mas seus companheiros poderão se mostrar relutantes ao vê-lo usar essa magia.

Como aprender Avada Kedavra em Hogwarts Legacy

Em Hogwarts Legacy o estudante Sebastian Sallow poderá ensiná-lo as maldições imperdoáveis como Avada Kedavra — Foto: Reprodução/PlayStation

Passo 1. Após ter terminado a missão "Lodgok's Loyalty" da campanha, fale com Sebastian Sallow e realize suas missões de relacionamento até chegar à missão "In the Shadow of the Relic";



Passo 2. Complete a maior parte da missão In the Shadow of the Relic e no diálogo final com Sebastian fora do dungeon responda: "Everyone should know that curse" (Todos deveriam saber essa maldição);



Passo 3. Sebastian irá perguntar se o jogador deseja aprender o feitiço, selecione "Yes please" (Sim, por favor) para aprendê-lo;



Passo 4. Caso o jogador se recuse a aprender Avada Kedavra nesta missão, outra oportunidade surgirá em "In the Shadow of Fate" ao falar com Ominis Gaunt se devem entregar Sebastian. Escolha a opção "We must not turn Sebastian In" (Não devemos entregar Sebastian);



Passo 5. Após completar todas as missões de Sebastian ele aceitará ensinar qualquer maldição que o jogador pedir, inclusive Avada Kedavra.

