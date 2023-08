Convocação da Seleção Brasileira 2023: veja que horas sai e onde assistir

A convocação da Seleção Brasileira Masculina de futebol para os jogos contra a Bolívia e o Peru ocorre às 14h (horário de Brasília) desta sexta-feira (18). Trata-se da primeira lista de jogadores convocados pelo técnico Fernando Diniz (Fluminense), que ficará no posto até a primeira metade de 2024 — quando será substituído pelo técnico italiano Carlo Ancelotti. As partidas são válidas pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, que terá três sedes: Canadá, Estados Unidos e México. É possível assistir ao evento gratuitamente pela Internet por meio do canal da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no YouTube.